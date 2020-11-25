Çalışmaların kent içlerinde ve nekropollerinde sürdürüldüğünü aktaran Aşkın, şunları kaydetti:

"Nekropollerdeki çok sayıda mezar ortaya çıkarılıp temizleniyor. Bunların yanında kentlerde bulunan bazı yapılar da ortaya çıkarıldı. Sbide Antik Kenti'nde yaptığımız çalışmalarda sur duvarlarıyla karşılaştık. Bu surlardan kentin güçlü bir savunma sistemine sahip olduğunu görmüş olduk. Kentin kuzey tarafında sur yapıları ve buradaki kapının yanlarında kule yapılarıyla karşılaştık. Bu sur yapıları mimari olarak özellikli yapılar. Bölgede sur yapılarıyla çok fazla karşılaşılmıyor. Bu da bölgenin, kentin önemini ortaya koymaktadır. Bu surların Roma dönemine ait olduğunu değerlendirmekteyiz. 1700-1800 yıl öncesine ait diyebiliriz. Eirenopolis'te bir sarnıçla karşılaştık. 4 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde. Kemerli ve tonozlu bir üst yapıya sahip. Üzeri kapalı. İçine merdivenle giriliyor. Giriş kapısının üzerinde bir kristogram yer alıyor. Bu, binanın Erken Hristiyanlık döneminde yapıldığını gösteriyor."