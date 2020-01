92. Oscar adayları açıklandı! İşte 2020'de Oscar'a aday olan filmler ve oyuncular

Bütün dünyada heyecanla beklenen Akademi Ödülleri 'Oscar' 10 Şubat'ta Los Angeles'ta sahiplerini buluyor. Törende en iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi yönetmen gibi birçok kategoride ödül verilecek.

Bu yıl 92'nci kez düzenlenecek Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) adayları açıklandı. İşte Oscar için yarışacak film ve isimler şöyle...

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Antonio Banderas : Pain and Glory

Leonardo DiCaprio : Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver : Marriage Story

Joaquin Phoenix : Joker

Jonathan Pryce ("The Two Popes"

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cynthia Erivo : Harriet

Scarlett Johansson : Marriage Story

Saorise Ronan : Little Women

Charlize Theron : Bombshell

Renee Zellweger : Judy

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI:



Kathy Bates: Richard Jewell

Laura Dern: Marriage Story



Scarlett Johansson: Jojo Rabbit



Florence Pugh: Little Women



Margot Robbie: Bombshell

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI:

Tom Hanks : A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins: The Two Popes

Al Pacino: The Irishman



Joe Pesci : The Irishman

Brad Pitt : Once Upon a Time in Hollywood

EN İYİ YÖNETMEN

Martin Scorsese : The Irishman

Todd Phillips : Joker

Sam Mendes : 1917

Quentin Tarantino : Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon Ho : Parasite

EN İYİ FİLM

Ford v Ferrari : Disney/Fox



The Irishman: Netflix



Jojo Rabbit: Fox Searchlight



Joker: Warner Bros



Little Women: Sony



Marriage Story: Netflix



1917: Universal



Once Upon a Time in Hollywood : Sony



Parasite : Neon

EN İYİ KISA FİLM



Brotherhood



Nefta Football Club



The Neighbor's Window

Saria



A Sister

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Corpus Christi

Honeyland

Les Miserables

Pain and Glory

Parasite

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon a Time in Hollywood

EN İYİ UYARLAMA SENARYO



Taika Waititi (Jojo Rabbit)



Steve Zaillian (The Irishman)



Anthony McCarten (The Two Popes)



Greta Gerwig (Little Women)



Todd Phillips ve Scott Silver (Joker)

EN İYİ KURGU



Ford vs. Ferrari



The Irishman



Jojo Rabbit



Joker



Parasite



EN İYİ ANİMASYON KISA FİLM:



Dcera (Daughter) : Daria Kashcheeva



Hair Love: Mattew A. Cherry and Karen Rupert Toliver

Kitbull: Rosana Sullivan and Kathryn Hendrickson

Memorable: Bruno Collet and Jean-François Le Corre

Sister

EN İYİ ANİMASYON



How to Train Your Dragon: The Hidden World



I Lost My Body



Klaus



Missing Link



Toy Story 4

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

EN İYİ SES KURGUSU

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in HollywooD

Star Wars: The Rise of Skywalker

EN İYİ SES MİKSAJI

Ad Astra

Ford vs. Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker



EN İYİ BELGESEL

American Factory

The Cave

Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker



EN İYİ ORİJİNAL SENARYO



Rian Johnson (Knives Out)



Noah Baumbach (Marriage Story)



Sam Mendes ve Krysty Wilson-Cairns (1917)



Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)



Bong Joon Ho and Han Jin Won (Parasite)

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

I'm Gonna Love Me Again - Elton John, Rocketman

I'm Standing With You - Breakthrough

Into the Unknown - Frozen 2

Stand Up - Harriet)

EN İYİ KISA BELGESEL



In the Absence



Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl



Life Overtakes Me



St. Louis Superman



Walk Run Cha-Cha