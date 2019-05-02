Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünde açılan sergide, Kulaglic'in 8 yıldır Türkiye'ye yaptığı seyahatlerde çektiği 30'dan fazla fotoğraf yer alıyor.

Kulaglic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi fikrinin Türkiye'nin zengin tarihi, kültürü ve geleneğinden doğduğunu belirterek, "Bir mimarın gözünden gördüğüm tüm ayrıntıları yakalamaya çalıştım." dedi.

Osmanlı mimarisine ilgi duyduğunu vurgulayan Kulaglic, sergide, Saraybosna'nın Stari Grad Belediyesinde bulunan farklı binaların fotoğraflarının da yer aldığını kaydetti. Kulaglic, bu fotoğraflar üzerinden şehrin sahip olduğu kültürel ve mimari zenginliğe ve İstanbul ile benzerliğine dikkati çekmeye çalıştığını söyledi.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman da sergide Kulaglic'in Türkiye'nin birçok farklı yöresinde çektiği fotoğrafların bulunduğunu belirterek, "Bu sergi Türk insanı ile Bosna Hersek insanı arasındaki ilişkilerin ne kadar yakın olduğunu gösteriyor." diye konuştu.