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  • 02.05.2019 21:06
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 21:40

Boşnak mimar 'in sergisi Saraybosna'da açıldı

Boşnak mimar 'in fotoğraflarından oluşan "Bir mimarın gözünden " sergisi, 'in başkenti Saraybosna'da açıldı.

Bir mimarın gözünden Türkiye sergisi

Emre Enstitüsünde açılan sergide, Kulaglic'in 8 yıldır 'ye yaptığı seyahatlerde çektiği 30'dan fazla fotoğraf yer alıyor.

Kulaglic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi fikrinin Türkiye'nin zengin tarihi, kültürü ve geleneğinden doğduğunu belirterek, "Bir mimarın gözünden gördüğüm tüm ayrıntıları yakalamaya çalıştım." dedi.

Osmanlı mimarisine ilgi duyduğunu vurgulayan Kulaglic, sergide, Saraybosna'nın Stari Grad Belediyesinde bulunan farklı binaların fotoğraflarının da yer aldığını kaydetti. Kulaglic, bu fotoğraflar üzerinden şehrin sahip olduğu kültürel ve mimari zenginliğe ve ile benzerliğine dikkati çekmeye çalıştığını söyledi.

Saraybosna Enstitüsü Müdürü Yaman da sergide Kulaglic'in Türkiye'nin birçok farklı yöresinde çektiği fotoğrafların bulunduğunu belirterek, "Bu sergi Türk insanı ile insanı arasındaki ilişkilerin ne kadar yakın olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

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