26 Nisan 2019 tarihinde vizyona girecek olan Avengers serinin dördüncü ve son filminin fragmanı izleyici ile buluştu. Fragman ile birlikte filmin adının Avengers:Endgame olduğu açıklandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
26 Nisan 2019 tarihinde vizyona girecek olan Avengers serinin dördüncü ve son filminin fragmanı izleyici ile buluştu. Fragman ile birlikte filmin adının Avengers:Endgame olduğu açıklandı.
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