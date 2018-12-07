Bugünkü
Takvim
  • Kültür-Sanat
  • 07.12.2018 16:42
  • Son Güncelleme: 07.12.2018 16:51

:Endgame ilk fragmanı yayınlandı (Avengers:Endgame ne zaman vizyona girecek?)

Marvel çizgi romanlarındaki süper kahramanların bir araya geldiği serisinin, 2019'da vizyona girecek dördüncü filminin ilk fragmanı yayınlandı. Ayrıca Avengers'ın son filminin adının 'Endgame' olacağı açıklandı. Avengers:Endgame fragmanını izleyenler, film için sabırsızlanmaya başladı bile.

26 Nisan 2019 tarihinde vizyona girecek olan serinin dördüncü ve son filminin fragmanı izleyici ile buluştu. Fragman ile birlikte filmin adının Avengers:Endgame olduğu açıklandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerKültür-Sanat HaberleriAvengers:Endgame ilk fragmanı yayınlandı (Avengers:Endgame ne zaman vizyona girecek?)
Diğer Kültür-Sanat Haberleri Tüm kültür-sanat haberleri
Tüm Kültür-Sanat Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar