Doğançay’dan yeni rekor

Beyaz Müzayede'nin gerçekleştirdiği yılın ilk müzayedesi olan 42. Beyaz Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi, sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Dünya müzelerinde çok sayıda eserlerinin yer aldığı Türk Çağdaş Sanatı'nın en bilinen birkaç ustasından biri olan Burhan Doğançay'ın 1974 tarihli eseri 'Red & Black Composition', 1 milyon 73 bin 210 TL'ye alıcı bularak bugüne kadar tuval üzeri akrilik olarak yapılmış bir Burhan Doğançay eseri için rekor satış fiyatına ulaştı.
BURHAN DOĞANÇAY
Türk Çağdaş Sanatı ustalarından modern sanatın dünyaca ünlü temsilcilerine kadar 126 sanatçının birbirinden değerli 222 sıra dışı eserinin yer aldığı müzayedeye birçok ünlü işadamının telefonla katıldığı belirtildi. Fahrelnissa Zeid'in komşusu ve en yakın arkadaşlarından olan Mona Muasher'i resmettiği 100x90 cm ebadındaki 'Mona' isimli portre, 946 bin 950 TL'den alıcısını bularak müzayedenin en yüksek fiyat ile satılan ikinci eseri oldu. Fahrelnissa Zeid'in öğrencilerinden olan Hind Nasser'in oğlunu resmettiği 'Naughty Boy' isimli yapıtı ise 757 bin 560 TL ile müzayedenin en yüksek fiyatla satıldı.
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