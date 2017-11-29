Güney Koreli bir kız çocuğu ile bir Türk askerin gerçek öyküsünden uyarlanan, Türkiye'nin Oscar aday adayı filmi 'Ayla'; Güney Kore'de hâlâ vizyona giremedi. Yapımcı Mustafa Uslu, filmin doğduğu topraklarda gösterilmemesiyle ilgili konuştu: "Niye 'Ayla'yı Güney Kore'de yayınlamıyorlar? Kırmızı bülten ile aranan Güney Kore 'Abi'si FETÖ'cü alçak Sinan Öztürk yüzünden 'Ayla'mı Kore'de göstermiyorlar, oradakiler filmi izleyemiyor. Yeni nesil, Türkiye ile olan dostluğun eskilere dayandığını ve Türkler'in kahraman olduğunu öğrenmesin diye filmin gösterime girmesini engelliyorlar."