Güney Koreli bir kız çocuğu ile bir Türk askerin gerçek öyküsünden uyarlanan, Türkiye'nin Oscar aday adayı filmi 'Ayla'; Güney Kore'de hâlâ vizyona giremedi. Yapımcı Mustafa Uslu, filmin doğduğu topraklarda gösterilmemesiyle ilgili konuştu: "Niye 'Ayla'yı Güney Kore'de yayınlamıyorlar? Kırmızı bülten ile aranan Güney Kore 'Abi'si FETÖ'cü alçak Sinan Öztürk yüzünden 'Ayla'mı Kore'de göstermiyorlar, oradakiler filmi izleyemiyor. Yeni nesil, Türkiye ile olan dostluğun eskilere dayandığını ve Türkler'in kahraman olduğunu öğrenmesin diye filmin gösterime girmesini engelliyorlar."
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ALÇAK HAİN BUNLAR DAHA NE SÖYLENEBİLİR BİLMİYORUM
Bu deccal Fetö neden Amerika da Çünkü büyük deccal Amerika Deccal 'ın ne olduğunu okuduğunuz zaman kendiliğinizden Amerika'ya Deccal diyeceksiniz.Size bir müjde vereyim mi? Tarih de devletlere bir bakın hiç bir zalim devletin yıkılması yüzyılı çok geçmemiştir. Bu yüzden Amerika vb lerinin sonu yakındır. Ne yaparsalar yapsınlar sonlarını hazırlıyorlar.
internette bedava dagitin bu filmi Guney Korede.
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