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  1. Buğday filminin galası Külliye'de yapılacak

'ya engeli

li bir kız çocuğu ile bir Türk askerin gerçek öyküsünden uyarlanan, Türkiye'nin Oscar aday adayı filmi ''; Güney Kore'de hâlâ vizyona giremedi. Yapımcı , filmin doğduğu topraklarda gösterilmemesiyle ilgili konuştu: "Niye 'Ayla'yı Güney Kore'de yayınlamıyorlar? Kırmızı bülten ile aranan Güney Kore 'Abi'si 'cü alçak yüzünden 'Ayla'mı Kore'de göstermiyorlar, oradakiler filmi izleyemiyor. Yeni nesil, Türkiye ile olan dostluğun eskilere dayandığını ve Türkler'in kahraman olduğunu öğrenmesin diye filmin gösterime girmesini engelliyorlar."
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  • 29 Kasım 2017, Çarşamba 08:46
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ALÇAK HAİN BUNLAR DAHA NE SÖYLENEBİLİR BİLMİYORUM

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.11.2017 15:52
Yusuf Yusuf

Bu deccal Fetö neden Amerika da Çünkü büyük deccal Amerika Deccal 'ın ne olduğunu okuduğunuz zaman kendiliğinizden Amerika'ya Deccal diyeceksiniz.Size bir müjde vereyim mi? Tarih de devletlere bir bakın hiç bir zalim devletin yıkılması yüzyılı çok geçmemiştir. Bu yüzden Amerika vb lerinin sonu yakındır. Ne yaparsalar yapsınlar sonlarını hazırlıyorlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.11.2017 14:06
Dulqarnein Dulqarnein

internette bedava dagitin bu filmi Guney Korede.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 29.11.2017 09:09
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