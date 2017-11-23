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filminin galası Külliye'de yapıldı

Ünlü yönetmen 'nun yönettiği filminin galasına Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi ev sahipliği yaptı.

Buğday filminin galası Külliyede yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, 'nun son filmi ""ın galasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bu akşam saat 19.00'da Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

24 KASIM'DA VİZYONA GİRECEK
"Bal", "Süt" ve "Yumurta" üçlemesiyle bilinen yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun son filmi "Buğday", 24 Kasım'da vizyona girecek. Film, parlak bir kariyeri ve bildiği her şeyi terk eden bilim insanı Cemil Akman ile tohum genetiği uzmanı Prof. Dr. Suat Erin'in yolculuğunu konu ediniyor.
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  • 23 Kasım 2017, Perşembe 19:12
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