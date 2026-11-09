COP31 Antalya'da yeni dönem! İlk İklim Kütüphanesi Antalya'da kuruldu
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında kültür ve turizm alanında önemli adımlar atılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, zirveye katılan resmi heyetlerin Antalya'daki Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceğini açıkladı. COP tarihinde ilk kez kurulacak İklim Kütüphanesi'nde 1.800 kitap ziyaretçilerle buluşurken, Taş Tepeler'den 37 arkeolojik eser de sergilenecek. Bakan Ersoy, COP31'in ardından EXPO alanının uluslararası fuar, kongre ve etkinlik merkezine dönüştürüleceğini duyurdu.
Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi, küresel iklim diplomasisinin yanı sıra kültür, sanat ve turizm etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, organizasyon kapsamında sürdürülebilir turizmden kültürel mirasa, iklim okuryazarlığından sanat etkinliklerine kadar geniş kapsamlı bir program hazırlandığını açıkladı. Zirveye katılan resmi heyetlerin Antalya'daki müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanabileceğini belirten Ersoy, COP tarihinin ilk İklim Kütüphanesi'nin de ziyaretçilerin kullanımına sunulacağını bildirdi.
BAKAN ERSOY: COP31 TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT
COP31 hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, zirvenin Türkiye'nin uluslararası organizasyon kapasitesinin ve kültürel zenginliğinin tanıtılması açısından önem taşıdığını vurguladı.
Ersoy, "COP31, ülkemizin kültürel zenginliğini ve turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat. Hazırlıklarımızı, uluslararası iş birliklerinden kültür ve sanat etkinliklerine, iklim farkındalığından Antalya'ya kazandıracağımız kalıcı imkânlara uzanan bir anlayışla yürütüyoruz." dedi.
COP31 KATILIMCILARINA MÜZE VE ÖREN YERLERİ ÜCRETSİZ
Bakan Ersoy, COP31 kapsamında Antalya'ya gelen tüm resmi heyet katılımcılarının konferans boyunca Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceğini açıkladı.
Side Ören Yeri'nde gece müzeciliği uygulamasının da devam edeceğini belirten Ersoy, uluslararası katılımcıların toplantılar dışında Antalya'nın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımasına imkan sağlanacağını söyledi.
COP TARİHİNİN İLK İKLİM KÜTÜPHANESİ ANTALYA'DA
COP31 kapsamında Taraflar Konferansları tarihinde ilk kez bir İklim Kütüphanesi oluşturuluyor.
"Bilgiden Farkındalığa, Farkındalıktan Eyleme" anlayışıyla hazırlanan kütüphanede, iklim değişikliğine ilişkin güvenilir bilgilere erişim sağlamak amacıyla 1.800 kitap ziyaretçilerin kullanımına sunulacak.
Bakan Ersoy, "IFLA'nın 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde Büyük Ölçekli Proje kategorisinde dünya birincisi seçilen Rami Kütüphanemizin deneyimini uluslararası katılımcılarla paylaşacağız. İnsansı robotumuz Bilgi de 17–19 Kasım'da ziyaretçilere farklı dillerde rehberlik edecek." dedi.
1.800 KİTAP ANTALYA VE BURDUR'DAKİ KÜTÜPHANELERE KAZANDIRILACAK
Geri dönüştürülmüş malzemelerden yararlanılarak tasarlanan İklim Kütüphanesi'nin COP31 sonrasında da kullanılmasına yönelik planlama yapıldı.
Kütüphanenin donanımları konferansın ardından halk kütüphanelerinde yeniden değerlendirilecek. Kitapların ise Antalya Tekelioğlu ve Burdur İl Halk Kütüphanelerinde oluşturulacak İklim Kitaplıklarına kazandırılması planlanıyor.
Böylece COP31 kapsamında oluşturulan bilgi kaynaklarının zirve sonrasında da vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.
TAŞ TEPELER'İN 37 ESERİ DÜNYAYA TANITILACAK
COP31'in Mavi Bölge alanında Şanlıurfa Müzesi envanterindeki 37 arkeolojik eserin yer alacağı Taş Tepeler temalı özel bir sergi düzenleniyor.
Sergide Neolitik Dönem'de insan topluluklarının yerleşik hayata geçişi, sanatsal üretimleri ve doğayla kurdukları ilişkiler anlatılacak.
Bakan Ersoy, "İnsanlığın doğayla ilişkisini binlerce yıl öncesinden bugüne taşıyan bu mirası, dünyanın ortak geleceğinin konuşulduğu bir buluşmada tanıtmayı anlamlı buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
18 KASIM'DA TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS GÜNÜ
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla 18 Kasım'da Turizm ve Kültürel Miras Günü etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Program kapsamında 19 panelist ve 4 moderatörün katılımıyla dört ayrı panel düzenlenecek. Panellerde sürdürülebilir turizmin geleceği, sektördeki dönüşüm, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir yatırımlar ele alınacak.
Bakan Ersoy, programla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Kültürel mirasın korunmasını, gastronominin turizmdeki yerini ve yerel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını ele alacak; Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları paylaşacağız. Bu program kapsamında uluslararası tur operatörleri, çevrim içi seyahat platformları ve turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 konuğu ağırlamayı planlıyoruz."
Uluslararası turizm temsilcileri için Antalya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini kapsayan şehir turları ve deneyim programları da düzenlenecek.
YUNUS EMRE ORATORYOSU COP31'DE SESLENDİRİLECEK
COP31'in kültür ve sanat programı kapsamında Antalya Devlet Opera ve Balesi, 9 Kasım saat 18.30'da Kongre Merkezi'nde Ahmed Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'nu seslendirecek.
Bakan Ersoy, Yunus Emre'nin insan sevgisi ve evrensel mesajlarının müziğin birleştirici diliyle uluslararası konuklara aktarılacağını belirtti.
MÜZELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TEMİZ ENERJİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sürdürülebilir turizm çalışmaları kapsamında müzelerde dijitalleşme ve yenilenebilir enerji projelerini de hayata geçiriyor.
Bakan Ersoy, "Müze Ulusal Enformasyon Sistemi üzerinden yaklaşık 1,2 milyon kültür varlığımızın dijital envanter kaydını oluşturduk. Güneş Enerjisi Santrali Projesini ise öncelikle dört müzemizde hayata geçirerek enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.
Restorasyon çalışmalarında özgün malzemelerin korunmasına ve yeniden kullanıma önem verildiğini belirten Ersoy, tarihi yapıların aşırı sıcaklık, sel, nem ve yangın gibi çevresel risklere karşı daha dayanıklı hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
YEREL ÜRETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEKLENECEK
Bakan Ersoy, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve diğer paydaşlarla yürütülen işbirliklerinde yerel kalkınmanın öncelikli olduğunu belirtti.
SENTRUM yaklaşımı ve Bolu Göynük'te geliştirilmekte olan kırsal turizm projesi gibi çalışmalarla enerji verimliliğinin artırılması, yerel üretimin desteklenmesi ve yerel halkın turizme daha etkin katılımının sağlanması amaçlanıyor.
COP31 kapsamında GoTürkiye bağlantıları, dijital platformlar ve ören yerlerindeki yönlendirmelerle ziyaretçilerin Antalya'yı keşfetmesi de kolaylaştırılıyor.
COP31 SONRASI EXPO ALANI İÇİN YENİ DÖNEM
Bakan Ersoy, COP31'in ardından Antalya EXPO alanının uluslararası ölçekte bir fuar, kongre ve etkinlik merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.
Alanının işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüleceğini belirten Ersoy, TGA çatısı altında profesyonellerden oluşan bir yapılanma kurulacağını bildirdi.
Ersoy, projeye ilişkin şunları söyledi: "Organizasyonun ardından Antalya EXPO alanını uluslararası ölçekte bir fuar, kongre ve etkinlik merkezi olarak değerlendireceğiz. İşletmesini Bakanlığımızın yürüteceği alan için TGA çatısı altında profesyonellerden oluşan bir yapılanma kurarak yönetim, etkinlik planlaması ve uluslararası pazarlama çalışmalarını yürüteceğiz. Hedefimiz, Antalya'yı toplantı, teşvik seyahati, kongre ve fuar organizasyonlarını kapsayan MICE turizminde dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri hâline getirmek."
ANTALYA TURİZMİ 12 AYA YAYILACAK
EXPO alanında yaz aylarında turistler ve Antalyalılar için etkinlikler düzenlenmesi, kış ve bahar dönemlerinde ise uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılması hedefleniyor.
Bu kapsamda 17-19 Kasım tarihleri arasında uluslararası fuar, kongre ve etkinlik organizatörleri, basın mensupları ve sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık 15 kişilik heyet için özel tanıtım programı gerçekleştirilecek.
Bakan Ersoy, COP31'in Antalya'ya kalıcı katkı sağlamasını hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "EXPO alanını yıl boyunca yaşayan, şehrimize ziyaretçi kazandıran ve kültür sanat hayatını zenginleştiren bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Otellerimizden seyahat acentelerimize, yeme içme işletmelerimizden esnafımıza kadar geniş bir kesimin bu kazanımdan faydalanmasını; COP31'in oluşturacağı uluslararası görünürlüğün kalıcı iş birliklerine dönüşmesini hedefliyoruz."