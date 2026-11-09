Böylece COP31 kapsamında oluşturulan bilgi kaynaklarının zirve sonrasında da vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

Kütüphanenin donanımları konferansın ardından halk kütüphanelerinde yeniden değerlendirilecek. Kitapların ise Antalya Tekelioğlu ve Burdur İl Halk Kütüphanelerinde oluşturulacak İklim Kitaplıklarına kazandırılması planlanıyor.

Bakan Ersoy, "IFLA'nın 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde Büyük Ölçekli Proje kategorisinde dünya birincisi seçilen Rami Kütüphanemizin deneyimini uluslararası katılımcılarla paylaşacağız. İnsansı robotumuz Bilgi de 17–19 Kasım'da ziyaretçilere farklı dillerde rehberlik edecek." dedi.

COP31 kapsamında Taraflar Konferansları tarihinde ilk kez bir İklim Kütüphanesi oluşturuluyor.

Uluslararası turizm temsilcileri için Antalya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini kapsayan şehir turları ve deneyim programları da düzenlenecek.

"Kültürel mirasın korunmasını, gastronominin turizmdeki yerini ve yerel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını ele alacak; Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları paylaşacağız. Bu program kapsamında uluslararası tur operatörleri, çevrim içi seyahat platformları ve turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 konuğu ağırlamayı planlıyoruz."

Bakan Ersoy, programla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Program kapsamında 19 panelist ve 4 moderatörün katılımıyla dört ayrı panel düzenlenecek. Panellerde sürdürülebilir turizmin geleceği, sektördeki dönüşüm, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir yatırımlar ele alınacak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla 18 Kasım'da Turizm ve Kültürel Miras Günü etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Bakan Ersoy, "İnsanlığın doğayla ilişkisini binlerce yıl öncesinden bugüne taşıyan bu mirası, dünyanın ortak geleceğinin konuşulduğu bir buluşmada tanıtmayı anlamlı buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

COP31'in İklim Kütüphanesi'nde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

YUNUS EMRE ORATORYOSU COP31'DE SESLENDİRİLECEK

COP31'in kültür ve sanat programı kapsamında Antalya Devlet Opera ve Balesi, 9 Kasım saat 18.30'da Kongre Merkezi'nde Ahmed Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'nu seslendirecek.

Bakan Ersoy, Yunus Emre'nin insan sevgisi ve evrensel mesajlarının müziğin birleştirici diliyle uluslararası konuklara aktarılacağını belirtti.

MÜZELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TEMİZ ENERJİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sürdürülebilir turizm çalışmaları kapsamında müzelerde dijitalleşme ve yenilenebilir enerji projelerini de hayata geçiriyor.

Bakan Ersoy, "Müze Ulusal Enformasyon Sistemi üzerinden yaklaşık 1,2 milyon kültür varlığımızın dijital envanter kaydını oluşturduk. Güneş Enerjisi Santrali Projesini ise öncelikle dört müzemizde hayata geçirerek enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Restorasyon çalışmalarında özgün malzemelerin korunmasına ve yeniden kullanıma önem verildiğini belirten Ersoy, tarihi yapıların aşırı sıcaklık, sel, nem ve yangın gibi çevresel risklere karşı daha dayanıklı hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

YEREL ÜRETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEKLENECEK

Bakan Ersoy, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve diğer paydaşlarla yürütülen işbirliklerinde yerel kalkınmanın öncelikli olduğunu belirtti.

SENTRUM yaklaşımı ve Bolu Göynük'te geliştirilmekte olan kırsal turizm projesi gibi çalışmalarla enerji verimliliğinin artırılması, yerel üretimin desteklenmesi ve yerel halkın turizme daha etkin katılımının sağlanması amaçlanıyor.

COP31 kapsamında GoTürkiye bağlantıları, dijital platformlar ve ören yerlerindeki yönlendirmelerle ziyaretçilerin Antalya'yı keşfetmesi de kolaylaştırılıyor.

COP31 SONRASI EXPO ALANI İÇİN YENİ DÖNEM

Bakan Ersoy, COP31'in ardından Antalya EXPO alanının uluslararası ölçekte bir fuar, kongre ve etkinlik merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.

Alanının işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüleceğini belirten Ersoy, TGA çatısı altında profesyonellerden oluşan bir yapılanma kurulacağını bildirdi.

Ersoy, projeye ilişkin şunları söyledi: "Organizasyonun ardından Antalya EXPO alanını uluslararası ölçekte bir fuar, kongre ve etkinlik merkezi olarak değerlendireceğiz. İşletmesini Bakanlığımızın yürüteceği alan için TGA çatısı altında profesyonellerden oluşan bir yapılanma kurarak yönetim, etkinlik planlaması ve uluslararası pazarlama çalışmalarını yürüteceğiz. Hedefimiz, Antalya'yı toplantı, teşvik seyahati, kongre ve fuar organizasyonlarını kapsayan MICE turizminde dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri hâline getirmek."