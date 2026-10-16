Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca tanınan hattat Mehmet Özçay'ın dört buçuk yılda tamamladığı ve yüz binlerce nüshası basılan Mushaf-ı Şerif'in el yazması aslını Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına vakfettiğini açıkladı. Ersoy, "Bu eşsiz emaneti Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanemizde özenle koruyacak, bilimsel yayınlarla tanıtacak ve gelecek kuşaklara aktaracağız." dedi. KÂBE'DE İMZASI OLAN TÜRK HATTATTAN MİLLETİNE PAHA BİÇİLMEZ ARMAĞAN Hat sanatının dünyaca tanınan isimlerinden, Kâbe'de yazısı bulunan Türk hattat Mehmet Özçay, "Mushaf-ı Mehmet Özçay"ın el yazması aslını Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı'na bağışladı. Sanatçının yıllar süren emeğini milletine armağan ettiği eser, daire başkanlığına vakfedilen ilk yazma eser olma özelliğini taşıyor.

Kâbe’de yazısı bulunan Türk hattat Mehmet Özçay, Mushaf-ı Şerif’in el yazması aslını Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına vakfetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bağışa ilişkin açıklamasında, Özçay'ın hat sanatına ve kültürel mirasın korunmasına sunduğu katkıya dikkat çekti. YÜZ BİNLERCE BASILDI, EL YAZMASI ASLI SÜLEYMANİYE'YE EMANET EDİLDİ Sanatçının 1986 yılında yazımına başladığı mushafı milletine armağan ettiğini belirten Ersoy, "Değerli üstadımızın bu anlamlı bağışı, sanatındaki ustalığın yanında gönül zenginliğinin ve kültürel mirasımızın geleceğine duyduğu sorumluluğun da kıymetli bir ifadesidir." ifadelerini kullandı. Eserin özenle korunacağını ve bilimsel yayınlarla tanıtılacağını vurgulayan Ersoy, "Hat sanatımıza ömrünü adayan, yıllarca emek verdiği eserini kurumumuza emanet eden Mehmet Özçay'a bu değerli bağışı ve çalışmalarımıza sunduğu katkılar için gönülden teşekkür ediyorum." dedi. SERGİDE VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ Mehmet Özçay, 25 Şubat 2025'te açılan "Sultanların Mushafları" sergisinde el yazması mushafını TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığına bağışlayacağını açıklamıştı. Gerekli hazırlıkların ve eser için özel olarak hazırlanan mahfazanın tamamlanmasının ardından Özçay, mushafı TÜYEK'te Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz'a teslim etti.