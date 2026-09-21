Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfi 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşarak Anadolu'nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerine dikkati çekti.

Hitit Kral Sarayı'nın bulunduğu Büyükkale'de keşfedilen çivi yazılı parçanın, yapılan bilimsel incelemeler sonucunda antlaşmanın Akadça çivi yazılı nüshalarından birinin ön yüzüne ait olduğu anlaşıldı.

Çorum’daki Hattuşa Örenyeri’nde yürütülen kazılarda, Kadeş Barış Antlaşması’nın Akadça nüshalarından birine ait yeni tablet parçası bulundu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

HATTUŞA'DA BİNLERCE YILLIK BARIŞ MESAJI

Bakan Ersoy, yeni tablet parçasında bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümlere ait satırların bulunduğunu belirtti.

Ersoy, keşfe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler, binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor. 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde kamuoyuyla paylaştığımız bu kıymetli keşif, Anadolu'nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyuyor."

Bakan Ersoy, paylaşımında Filistin'de yaşananlara da değindi.

"Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz."

Ersoy, keşifte emeği geçen kazı ekibini ve bilim insanlarını tebrik etti.

Tablet parçasının Kadeş Antlaşması'na ait olduğu bir yıl süren incelemeyle belirlendi

Tablet parçası, Büyükkale'deki "E" binası yakınlarında yürütülen kazı çalışmalarında bulundu. Bir yüzü korunmuş olan çivi yazılı parça üzerinde yaklaşık bir yıl boyunca detaylı bilimsel incelemeler yapıldı.

Çalışmalar sonucunda parçanın, Hitit Kralı III. Hattuşili ile Mısır Kralı II. Ramses arasında yapılan Kadeş Barış Antlaşması'nın nüshalarından birine ait olduğu tespit edildi.

YENİ TABLETTE SIĞINAN İNSANLARA YÖNELİK HÜKÜMLER YER ALIYOR

Yeni buluntuda, antlaşmanın 12-20. maddelerinde ele alınan, iki tarafın ülkelerinden kaçan ve diğer ülkeye sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümlere ait satırlar bulunuyor.

Kırık ve eksik bölümleri bulunan metnin okunabilen kısımlarında Mısır ve Hatti ülkelerinden kaçan kişilerden söz ediliyor. Tablet parçasında ayrıca evlerin tahrip edilmemesine ilişkin ifadelerin de yer aldığı belirlendi.

KADEŞ BARIŞ ANTLAŞMASI'NIN HATTUŞA'DAKİ İZLERİNE YENİ PARÇA EKLENDİ

Kadeş Barış Antlaşması'nın Mısırca metni, Mısır'daki tapınak duvarlarına hiyerogliflerle işlendi. Antlaşmanın Akadça metnine ait kil tablet parçaları ise Hattuşa'da 1906-1912 yılları arasındaki ilk dönem kazılarında ortaya çıkarıldı.

Daha önce bulunan parçalar, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Berlin Önasya Müzesi ve St. Petersburg Ermitaj Müzesi koleksiyonlarında yer alıyor. Yeni keşif, antlaşmanın Hattuşa'daki kil tablet nüshalarının tamamlanmasına yönelik çalışmalara katkı sağlıyor.

Büyükkale'de sürdürülen kazılarda, antlaşmanın eksik kalan diğer parçalarının da bulunması hedefleniyor.

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