Ankara'da milyonlarca yıllık deniz izi: Külhöyük'te karından ayaklı salyangoz fosili ortaya çıktı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında, 66 milyon yıl öncesine tarihlenen bir Gastropoda fosili bulundu. Fosilin Tetis Denizi'nin son evresine ait olduğu, ayrıca binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendiriliyor.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük, arkeolojik geçmişine ışık tutan yeni bir keşfe sahne oldu. Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 66 milyon yıllık Gastropoda fosili, Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son dönemlerine ilişkin önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor. Fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşim alanına taşınmış olabileceği ihtimali ise keşfe ayrı bir anlam kazandırıyor.Ankara'da 66 milyon yıllık fosil bulundu!
KÜLHÖYÜK'TE MİLYONLARCA YILLIK İZ
Ankara'nın arkeolojik geçmişine ilişkin önemli bulguların ortaya çıkarıldığı Külhöyük, bu kez insanlık tarihinden çok daha eski bir döneme uzanan iz ile gündeme geldi.
Kazı alanında bulunan fosilin, milyonlarca yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin doğal yaşamına ilişkin dikkat çekici bir veri sunduğu belirtildi.
BAKAN ERSOY KEŞFİ DUYURDU
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ersoy, Külhöyük'te daha önce 4 bin yıllık Hitit kabında Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaşıldığını hatırlatarak yeni bulgunun Ankara'nın çok daha eski doğal tarihine ışık tuttuğunu belirtti.
Bakan Ersoy'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Ankara'daki Külhöyük'ten dikkat çekici bir keşif daha! Geçtiğimiz günlerde 4 bin yıllık Hitit kabında Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaştığımız Külhöyük, bu kez Ankara'nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutuyor. Gölbaşı Oyaca'daki kazılarımızda, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildi. Fosilin, Orta Anadolu'yu kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te bulunan fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında yürüttüğümüz çalışmalarla Külhöyük'ün geçmişini yeni bulgularla aydınlatmaya devam edeceğiz."
66 MİLYON YILLIK GASTROPODA FOSİLİ
Külhöyük kazı alanında bulunan Gastropoda fosilinin, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış karından ayaklı bir salyangoza ait olduğu belirtildi.
Fosilin, yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor.
FOSİLİN KÜLHÖYÜK'E TAŞINMIŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Keşfi arkeolojik açıdan dikkat çekici hâle getiren unsurlardan biri de fosilin bulunduğu yer oldu.
5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te ortaya çıkarılan fosilin, binlerce yıl önce yerleşim sakinleri tarafından buraya taşınmış olabileceği değerlendiriliyor.
Bu ihtimal, milyonlarca yıllık doğal bir oluşumun binlerce yıl sonra Külhöyük sakinlerinin yaşam alanına nasıl ulaştığına ilişkin yeni bir araştırma başlığı ortaya çıkarıyor.
KAZILAR 2021'DEN BU YANA SÜRÜYOR
Külhöyük'te arkeolojik kazılar, 2021 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde yürütülüyor.
Çalışmalar, Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında sürdürülüyor. Yeni bulgularla Külhöyük'ün tarihinin ve bölgenin geçmişinin aydınlatılmasına devam edilmesi hedefleniyor.