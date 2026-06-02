İstanbul Dijital Sanat Festivali 6. kez AKM’de kapılarını açıyor

Programda dijital sergiler, görsel-işitsel performanslar, paneller, atölyeler ve yeni medya çalışmaları yer alacak. Festivalin ücretsiz olması, dijital sanatı ilk kez deneyimleyecek ziyaretçiler için de kapıyı açık tutuyor.

Festivalin bu yılki teması " RETELL ", dijital çağda hikayelerin, görüntülerin ve belleğin teknolojiyle nasıl yeniden kurulduğuna odaklanıyor.

Anadolu Ajansının haberine göre festival, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden 70 sanatçıyı İstanbul'da bir araya getirecek. Etkinlik, dijital sanatın güncel örneklerini geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl altıncısı düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, 3-7 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. " RETELL " temasıyla düzenlenecek festivalde yapay zeka, yeni medya ve dijital sanat üretimleri ücretsiz olarak izlenebilecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden 70 sanatçı İstanbul’da bir araya gelecek. (Haberde yer alan görseller AA ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)

YAPAY ZEKA SADECE KONU DEĞİL, KÜRATÖR DE OLACAK

Festivalin direktörlüğünü Dr. Nabat Garakhanova, artistik direktörlüğünü ise Esra Özkan üstleniyor.

Küratör kadrosunda Evgeniya Romanidi, Gonzalo Herrero Delicado, Burcu Öztürkler, Ozan Turkkan, İsmail Erim Gülaçtı ve yapay zeka küratörü Avind bulunuyor.

Avind'in küratör ekipte yer alması, festivalin dikkat çeken başlıklarından biri. Bu tercih, yapay zekanın sanat alanında yalnızca bir üretim aracı değil, seçki ve yorum sürecinin de parçası haline geldiğini gösteriyor.

PANELLERDE DİJİTAL ÇAĞIN YENİ SORULARI KONUŞULACAK

Festival kapsamında uluslararası konuşmacılar ve uzmanların katılımıyla paneller düzenlenecek.

Programda algı, gerçeklik, insan-teknoloji ilişkisi ve yapay zekanın çalışma hayatına etkileri ele alınacak. "RETELL: Algımızı Ne Şekillendirir?", "REWORLD: Makinenin Ötesinde Kurulan Bağlar" ve "REWORLD: İnsan Deneyimi, Emek ve Yapay Zeka" başlıklı oturumlar festivalin öne çıkan panelleri arasında yer alıyor.