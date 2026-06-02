İstanbul Dijital Sanat Festivali 6. kez AKM’de kapılarını açıyor

İSTANBUL DİJİTAL SANAT FESTİVALİ AKM'DE BAŞLIYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl altıncısı düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, 3-7 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. "RETELL" temasıyla düzenlenecek festivalde yapay zeka, yeni medya ve dijital sanat üretimleri ücretsiz olarak izlenebilecek.
Anadolu Ajansının haberine göre festival, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden 70 sanatçıyı İstanbul'da bir araya getirecek. Etkinlik, dijital sanatın güncel örneklerini geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.
YENİDEN ANLATMA FİKRİ MERKEZE ALINIYOR
Festivalin bu yılki teması "RETELL", dijital çağda hikayelerin, görüntülerin ve belleğin teknolojiyle nasıl yeniden kurulduğuna odaklanıyor.
Programda dijital sergiler, görsel-işitsel performanslar, paneller, atölyeler ve yeni medya çalışmaları yer alacak. Festivalin ücretsiz olması, dijital sanatı ilk kez deneyimleyecek ziyaretçiler için de kapıyı açık tutuyor.
Dünyanın farklı ülkelerinden 70 sanatçı İstanbul’da bir araya gelecek. (Haberde yer alan görseller AA ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)
YAPAY ZEKA SADECE KONU DEĞİL, KÜRATÖR DE OLACAK
Festivalin direktörlüğünü Dr. Nabat Garakhanova, artistik direktörlüğünü ise Esra Özkan üstleniyor.
Küratör kadrosunda Evgeniya Romanidi, Gonzalo Herrero Delicado, Burcu Öztürkler, Ozan Turkkan, İsmail Erim Gülaçtı ve yapay zeka küratörü Avind bulunuyor.
Avind'in küratör ekipte yer alması, festivalin dikkat çeken başlıklarından biri. Bu tercih, yapay zekanın sanat alanında yalnızca bir üretim aracı değil, seçki ve yorum sürecinin de parçası haline geldiğini gösteriyor.
PANELLERDE DİJİTAL ÇAĞIN YENİ SORULARI KONUŞULACAK
Festival kapsamında uluslararası konuşmacılar ve uzmanların katılımıyla paneller düzenlenecek.
Programda algı, gerçeklik, insan-teknoloji ilişkisi ve yapay zekanın çalışma hayatına etkileri ele alınacak. "RETELL: Algımızı Ne Şekillendirir?", "REWORLD: Makinenin Ötesinde Kurulan Bağlar" ve "REWORLD: İnsan Deneyimi, Emek ve Yapay Zeka" başlıklı oturumlar festivalin öne çıkan panelleri arasında yer alıyor.
ATÖLYELERLE İZLEYİCİ ÜRETİME KATILACAK
Festival, çocuklar ve gençler için hazırlanan teknoloji odaklı atölyelere de ev sahipliği yapacak.
Katılımcılar; ileri dönüşümden dijital sanata, oyun hamurundan dijital sanata, makine öğrenmesi, sanal gerçeklik ile dijital illüstrasyon, yapay zeka ile animasyon ve oyun içi kostüm tasarımı gibi başlıklarda uygulamalı eğitim alabilecek.
DİJİTAL SANATIN İSTANBUL'DAKİ BULUŞMA NOKTASI
İstanbul Dijital Sanat Festivali, sinema, oyun, müzik, performans, yapay zeka ve görsel tasarımın giderek birbirine yaklaştığı yeni kültür alanını görünür kılacak.
AKM'de 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, herkesin katılımına açık ve ücretsiz olacak.