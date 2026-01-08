Sisli Vadi’den Hünkar Köşkü’ne: Maşukiye’de adım adım kış rotası

İstanbul'un gürültüsünden sadece 1,5 saatte kurtulup kendinizi doğanın kollarına bırakmaya ne dersiniz? Maşukiye her dönemde ruhunuzu tazeleyecek bir kaçış noktası. İşte doğasıyla büyüleyen, tarihiyle şaşırtan kapsamlı Maşukiye gezi rehberi.

Doğa ve Tarihin Buluşma Noktası Maşukiye denilince akla sadece yeşil vadiler gelse de bölge aslında derin bir tarihi mirasa ev sahipliği yapıyor. Gezinize bu kültürel duraklarla başlayarak rotanızı zenginleştirebilirsiniz: Hünkar Köşkü: Osmanlı mimarisinin zarafetini yansıtan bu yapı padişahların bölgedeki konaklama adresiydi. Günümüzde müze olarak hizmet veren köşk, tarih meraklıları için bir vazgeçilmez.

Eski Kemer Köprüsü: Osmanlı döneminden günümüze uzanan bu köprü fotoğraf tutkunları için harika bir fon oluşturuyor.

Maşukiye Müzesi: Bölgenin geçmişine ışık tutan arkeolojik eserler ve etnografik objelerle yerel kültürü yakından tanıyabilirsiniz.

Thököly İmre Anıtı: Kartepe sınırlarında yer alan ve Macar Kralı Tökeli İmre anısına yapılan bu anıt bölgenin uluslararası tarihi bağlarını simgeliyor.