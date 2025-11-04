PODCAST CANLI YAYIN

Zaman daralıyor... 6 saniyede görebilenler %2’lik grupta! Yapmanız gereken tek şey...

Şimdi paylaşacağımız görselde farklı olan harfi 6 saniyede gören gerçek bir dahi! Bu görselde gizlenen “F” harfini bulmak sandığından çok daha zor. İlk bakışta her şey birbirine benziyor, ama dikkatli gözler farkı hemen yakalıyor. Bilim insanlarına göre bu tür dikkat testleri, beynin algı hızını ve odaklanma yeteneğini ölçüyor. Gözlerine güveniyor musun? Süre başlıyor...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zaman daralıyor... 6 saniyede görebilenler %2’lik grupta! Yapmanız gereken tek şey...

Bu zeka testi, algı gücünü ölçmenin en eğlenceli yollarından biri! Görsele dikkatlice bak ve gizlenen "F" harfini bulmaya çalış. Basit gibi görünüyor ama sadece keskin gözler bu detayı 6 saniye içinde fark edebiliyor. Odaklan, süre başladı...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

F Harfini 6 Saniyede Görebilir misiniz?

Görselde yer alan harfler arasında yalnızca bir adet F saklanıyor. İlk bakışta tüm harfler birbirine benziyor gibi görünse de dikkatli bir göz bu farkı anında yakalayabiliyor. Bu tarz görsel zeka testleri, odaklanma yeteneğini ve detaylara dikkat etme becerisini ölçmek için tasarlanır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Uzmanlara göre, bu tarz testler beyin fonksiyonlarını aktif tutarak odaklanma, kısa süreli hafıza ve görsel algı becerilerini güçlendiriyor. Özellikle günlük hayatta dikkatimizi kolayca kaybettiğimiz anlarda, bu testler hem eğlenceli hem de öğretici bir egzersiz sunuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"Görsel zeka testleri" bireysel olarak uygulanabileceği gibi arkadaş ortamlarında da keyifli bir meydan okuma haline gelebiliyor. Tek yapmanız gereken, verilen sürede gizlenen objeyi fark etmek!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Zaman Daralıyor...

F harfini bulmak için yalnızca 6 saniyeniz var.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İPUCU

İpucu isteyenlere küçük bir tüyomuz var: Görselin sağ tarafına biraz daha dikkatlice bakın.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Cevabı Görebildiniz mi?

Süre dolduysa endişelenmeyin! Görselin sağ bölümünde, E harflerinin arasında gizlenen F harfi, dikkatli gözler tarafından kolayca fark edilebiliyor. Bu tür testler, yalnızca eğlenmenizi değil aynı zamanda odaklanma yeteneğinizi artırmanızı da sağlar. Her denemede biraz daha hızlı olduğunuzu fark edeceksiniz.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Milyonluk para transferi dosyaya girdi: Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifadeye çekilecek
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti!
Borsa İstanbul
Eski ABD Başkanı Dick Cheney hayatını kaybetti! Irak'ın işgalinde parmağı vardı! Afganistan'da uğradığı saldırı...
Cumhur İttfakı'nda "çatlak" arayan kaos simsarları bozguna uğradı! Bahçeli, Beştepe ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i
D&R
Leman skandalında flaş gelişme! Hz. Muhammed'e hakaret Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi | Alçak karikatürist Dogan Pehlevan'a yeni iddianame şoku
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
İstanbul'un kabine İBB eziyeti! Yıkılan otopark yapılmadı Mercan esnafı isyan etti
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Selahattin Demirtaş" çıkışı: Tahliyesi hayırlara vesile olur | DEM ziyarete gidiyor!
Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur... CHP'nin şaibeli kurultaya ilişkin ceza davası ertelendi
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Komisyonun İmralıya gitmesi süreci güçlendirir | Cumhur İttifakı tam gaz devam!
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Yazılı açıklama geldi | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 ile sağanak alarmı! Fırtına, pus, şimşek... Kuvvetli geliyor! Hava 4 derece soğuyacak
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Gözleri KaraDeniz’in Nermin’i Yonca Şahinbaş’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı: EDHO hayranlarını şaşırtan isim!
Yılların acıması yok! Yeşilçam’ın yakışıklı prensi bakın şimdi ne halde! İşte Sertan Acar’ın son hali