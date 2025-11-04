(Takvim Foto Arşiv)

F Harfini 6 Saniyede Görebilir misiniz?

Görselde yer alan harfler arasında yalnızca bir adet F saklanıyor. İlk bakışta tüm harfler birbirine benziyor gibi görünse de dikkatli bir göz bu farkı anında yakalayabiliyor. Bu tarz görsel zeka testleri, odaklanma yeteneğini ve detaylara dikkat etme becerisini ölçmek için tasarlanır.