Kasım ayı Inditex indirimi ne zaman 2024? Inditex mağaza indirim tarihleri belli oldu mu? Zara, Bershka, Oysho, Pull&Bear...

Her yıl alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Efsane Cuma indirimleri hızla yaklaşırken giyim markası Inditex de bu heyecanı artırıyor. Zara , Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius gibi popüler markalarıyla tanınan Inditex, bu yıl da indirim günleri ile gündeme geldi.

Inditex 'in bu yılki indirimi 29 Kasım'da başlaması bekleniyor. Ocak ilk haftasında ise büyük kış indirimi olacak. İndirim saatleri, oranları ve indirime girecek ürünler mağazalara ve stok durumuna göre değişiyor. %70'e varan indirimli ürünler hem mağazada hem online uygulamada hem de web sitesinden satışa sunulacak.

(Takvim Foto Arşiv)

INDITEX NEDİR?

Inditex (Industria de Diseño Textil Sociedad Anónima), 1963 yılında tekstil ürünleri üreticisi olarak moda endüstrisine girmiştir ancak bu yıllarda ilk markası olan Zara henüz kurulmamıştı.

(Takvim Foto Arşiv)

INDITEX MARKALARI NELER?

Inditex dünyanın en büyük moda dağıtımı gruplarından biri. Sekiz ticari formata sahiptir.