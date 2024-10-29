Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Salı EFT, havale yapılacak mı?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Salı günü tüm kamu kurumları ve bankalar hizmet vermeyecek. 28 Ekim Pazartesi günü ise resmi tatil yarım gün olarak uygulandı.
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Salı günü tüm kamu kurumları ve bankalar hizmet vermeyecek. 28 Ekim Pazartesi günü ise resmi tatil yarım gün olarak uygulandı.
28 Ekim Pazartesi: Bankalar Öğlene Kadar Açık
28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı arifesi olması nedeniyle yarım gün tatil ilan edilmiştir. Bu doğrultuda bankalar sabah mesaisine normal saatte başlayacak.
Ancak öğle saatine kadar işlem yapacak olup 13:00 itibarıyla kapanacak.
Öğleden sonra bankalarda hiçbir işlem gerçekleştirilemeyecek.
Vatandaşlar EFT, havale, fatura ödeme veya para yatırma gibi işlemlerini sabah saatlerinde tamamlamalıdır.
29 Ekim Salı: Bankalar Kapalı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında olduğundan, tüm bankalar ve kamu kurumları kapalı olacak. Hiçbir şube üzerinden işlem yapılamayacak.
Bankacılık İşlemleri 30 Ekim'de Devam Edecek
Bankaların kapalı olduğu 29 Ekim'de, müşteriler ATM'ler ve internet bankacılığı aracılığıyla temel işlemlerini sürdürebilirler. Ancak, EFT gibi bazı işlemler tatil günlerinde gerçekleşmez ve 30 Ekim Çarşamba günü işleme alınır.