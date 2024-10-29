Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Salı EFT, havale yapılacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında olduğundan, tüm bankalar ve kamu kurumları kapalı olacak. Hiçbir şube üzerinden işlem yapılamayacak.

(Takvim Foto Arşiv)

Bankacılık İşlemleri 30 Ekim'de Devam Edecek

Bankaların kapalı olduğu 29 Ekim'de, müşteriler ATM'ler ve internet bankacılığı aracılığıyla temel işlemlerini sürdürebilirler. Ancak, EFT gibi bazı işlemler tatil günlerinde gerçekleşmez ve 30 Ekim Çarşamba günü işleme alınır.