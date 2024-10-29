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Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Salı EFT, havale yapılacak mı?

Cumhuriyet Bayramı’nın 29 Ekim Salı günü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak olması nedeniyle vatandaşlar bankaların çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki 29 Ekim’de bankalar açık mı kapalı mı olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 06:42 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 07:01
Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Salı EFT, havale yapılacak mı?

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Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Salı günü tüm kamu kurumları ve bankalar hizmet vermeyecek. 28 Ekim Pazartesi günü ise resmi tatil yarım gün olarak uygulandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

28 Ekim Pazartesi: Bankalar Öğlene Kadar Açık

28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı arifesi olması nedeniyle yarım gün tatil ilan edilmiştir. Bu doğrultuda bankalar sabah mesaisine normal saatte başlayacak.

Ancak öğle saatine kadar işlem yapacak olup 13:00 itibarıyla kapanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öğleden sonra bankalarda hiçbir işlem gerçekleştirilemeyecek.

Vatandaşlar EFT, havale, fatura ödeme veya para yatırma gibi işlemlerini sabah saatlerinde tamamlamalıdır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

29 Ekim Salı: Bankalar Kapalı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında olduğundan, tüm bankalar ve kamu kurumları kapalı olacak. Hiçbir şube üzerinden işlem yapılamayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bankacılık İşlemleri 30 Ekim'de Devam Edecek

Bankaların kapalı olduğu 29 Ekim'de, müşteriler ATM'ler ve internet bankacılığı aracılığıyla temel işlemlerini sürdürebilirler. Ancak, EFT gibi bazı işlemler tatil günlerinde gerçekleşmez ve 30 Ekim Çarşamba günü işleme alınır.

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