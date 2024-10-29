29 Ekim Salı İETT, İZBAN, EGO bedava mı olacak? Bugün otobüsler ücretsiz mi 2024? Metro, Marmaray, toplu taşıma...

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesiyle birlikte gündemi meşgul ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerde metro, metrobüs, Marmaray ve İETT otobüsleri gibi toplu taşıma araçları kullananlar araştırmalara başladı.