PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Keşfet Haberleri

29 Ekim Salı İETT, İZBAN, EGO bedava mı olacak? Bugün otobüsler ücretsiz mi 2024? Metro, Marmaray, toplu taşıma...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanırken toplu taşımanın durumu merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar 29 Ekim toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 06:44 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 07:01
29 Ekim Salı İETT, İZBAN, EGO bedava mı olacak? Bugün otobüsler ücretsiz mi 2024? Metro, Marmaray, toplu taşıma...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesiyle birlikte gündemi meşgul ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerde metro, metrobüs, Marmaray ve İETT otobüsleri gibi toplu taşıma araçları kullananlar araştırmalara başladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul'da 29 Ekim Ulaşım Düzenlemesi

İstanbul'da 29 Ekim'de, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları Marmaray, metro, metrobüs, otobüs (İETT), tramvay ve vapurlarda ücretsiz olacak. Ancak bu ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak için vatandaşların kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanmaları gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ilgili işlemler:

İstanbulkart Kişiselleştirme sayfasından (kisisellestirme.istanbulkart.istanbul) veya

İstanbulkart Mobil Uygulaması üzerinden hızlıca yapılabilir.

153 İBB Çağrı Merkezi'nden destek alınabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ankara'da 29 Ekim'de Ücretsiz Başkentray

29 Ekim Salı günü Ankara'da banliyö hizmeti veren Başkentray Sincan-Kayaş, Kayaş-Sincan hattı gün boyunca ücretsiz olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İzmir'de İZBAN Ücretsiz

İzmir'de İZBAN hattı Selçuk-Aliağa arasında, 29 Ekim günü boyunca ücretsiz olacak. İzmir Metro ve ESHOT otobüslerine ilişkin güncel bilgilere İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi duyurularından ulaşılabilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor! Başkan Erdoğan’ın programı belli oldu
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a yumruklu saldırı | Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı
Kalyon
Milyonların gelirine asgari ücret ayarı! Gözler komisyonda: Hangi ödemelere yansıyacak?
Kuzey Marmara Otoyolu
CANLI | Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den İran’a yeni saldırı hazrılığı | Mısır’ın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!
Türk Telekom
EMEKLİYE EK ZAM: Kök aylıklar artırılacak! Taban aylık ödemesi yeniden masaya yatırılacak
ÖZEL | Victor Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Derbi sonrası açıkladı
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu: Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecek
Aslan kafasını kullandı! Galatasaray Beşiktaş’ı 2-1 yendi
Koza Holding
FETÖ’de iç savaş başladı! Örgütün parasını hortumlayan Uzun Cevdet’ten, iblis Gülen ölmeden önce videolu hazırlık
Nevşehir’de eski koca vahşeti! Boşandığı eşine otomobilde kurşun yağdırdı
TAKVİM yazdı ’Devlet’ tokadı indirdi! Bahçeli DEM’in skandal bildirisi sonrası uyardı: Daha sert, seri ve şiddetli yöntemler devreye girer
SON DAKİKA