Öğlen saatlerini tercih edin: Kalp krizi riskini 3 kat artırıyor!

Soğuk hava lar kalp sağlığı nı olumsuz etkiliyor. Sıcaklıkların düşmesiyle beraber kalp krizi riski de artış gösteriyor. Peki soğuk havalarda kalp sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken noktalar neler? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)

Yürüyüş saati önemli: Dışarıda yürüyüş yapmayı planlıyorsanız havanın ısınmaya başladığı öğle saatlerini tercih edin. Bu hem vücut sıcaklığınızı korumanıza yardımcı olur hem de soğuk havanın etkilerini azaltır.

Giysi seçimi: Göğsün ön bölgesini soğuktan korumak için ceketinizin önünü sürekli kapalı tutmaya özen gösterin. Soğuk havanın doğrudan gövdeye temasını engellemek kalp sağlığınızı destekler. Kalın ve yünlü kıyafetler tercih edin.

Aksesuar kullanımı: Dışarı çıkarken ağız ve boğaz bölgesini korumak için atkı vb. aksesuarlar kullanmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde soğuk havanın solunum yollarınıza zarar vermesini önleyebilirsiniz.