Birçok kente sağanak yağış uyarısı: Sıcaklık 6 derece düşecek! Özellikle o illere dikkat...

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İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 24°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 15°C, 24°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 17°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, Pazar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, Pazar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.