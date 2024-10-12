Birçok kente sağanak yağış uyarısı: Sıcaklık 6 derece düşecek! Özellikle o illere dikkat...

Takvim Foto Arşiv
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 16°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 17°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 20°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
(Takvim Foto Arşiv)
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, Pazar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 32°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 20°C, 31°C
Az bulutlu