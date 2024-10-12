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Birçok kente sağanak yağış uyarısı: Sıcaklık 6 derece düşecek! Özellikle o illere dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yaptığı uyarıda hava sıcaklıkların 4 ile 6 derece azalacağını açıkladı. Birçok kent için sağanak yağış beklendiğini paylaşan MGM, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu. İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 20:01 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 20:05
Birçok kente sağanak yağış uyarısı: Sıcaklık 6 derece düşecek! Özellikle o illere dikkat...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava tahminlere göre, ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Tekirdağ, Balıkesir ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın batısı, Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte habere dair detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Diğer bölgelerde ise hava tahminleri şöyle:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısında pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 12°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 18°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Birçok kente sağanak yağış uyarısı: Sıcaklık 6 derece düşecek! Özellikle o illere dikkat...

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 24°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 15°C, 24°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 17°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, Pazar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, Pazar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, Pazar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 32°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 31°C

Az bulutlu

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