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Birikim yapanların dikkatine: Gram altın 4 bin 500 TL'ye çıkabilir! Piyasa uzmanlarına göre...

Uzun süredir yükselişte olan altının bu haftaki gerileme eğilimi altın birikimi yapanların panik olmasına sebep olurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altının ne kadar yükselebileceğini açıkladı. Peki gram altının yeni fiyatı ne olacak? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 22:30 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 22:30
Birikim yapanların dikkatine: Gram altın 4 bin 500 TL’ye çıkabilir! Piyasa uzmanlarına göre...

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Altın piyasasında Eylül ayında zirve görülmesinden sonra bu hafta işler biraz değişti. Konu ile ilgili olarak paylaşılan detaylara göre altında yaşanan düşüş trendi sebebiyle vatandaşlar tedirgin olurken piyasa uzmanlarından da açıklamalar gelmeye devam ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Piyasa uzmanları açıklıyor

Konuya dair son açıklama ise İslam Memiş'ten geldi. Altındaki geri çekilmenin ne kadar süreceği pek çok kişi tarafından merak edilirken İslam Memiş bu dönemin kalıcı olmadığı şeklinde açıklamalar yaptı. Memiş, yaptığı açıklamada altındaki geri çekilmeyi 'dinlenme modu' şeklinde değerlendirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı, gram altın ile ilgili olarak 2025 yılı için bir de rakam verdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"Düştü diye hemen satmayın!"

Neredeyse her yaptığı tahmin tutan Finans Analisti İslam Memiş yaptığı açıklamada altınla borçlananları ve düğün dernek kuracakları ve altın alacakları bu dönemin alım fırsatı verdiği konusunda uyarırken, gram altının 3080 liradan 3040 liraya indiğini hatırlatarak, "Düştü diye hemen satmayın" dedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"2025 YILI BEKLENTİM ALTINDA 4 BİN 500 LİRA"

Gündemden düşmeyen altın fiyatlarında uzmanların 2024 yılı sonu beklentileri 3 bin 300-3 bin 500 Türk Lirası arasında değişkenlik gösteriyordu. 2025 yılına iki ay kala İslam Memiş yeni bir rakam verdi: "2025 yılıyla alakalı öngörüm 4 bin 500 TL seviyesi." Ons altın tarafından da tahminini "3 bin-3 bin 500 dolar aralığı" olarak belirtti. Finans Analisti İslam Memiş altınla borçlanacaklara 2025 yılında ödeyecekleri rakamın 4 bin 500 lira olacağını hesaba katarak borçlanmalarını önerdi.

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