Birikim yapanların dikkatine: Gram altın 4 bin 500 TL’ye çıkabilir! Piyasa uzmanlarına göre...

Altın piyasasında Eylül ayında zirve görülmesinden sonra bu hafta işler biraz değişti. Konu ile ilgili olarak paylaşılan detaylara göre altında yaşanan düşüş trendi sebebiyle vatandaşlar tedirgin olurken piyasa uzmanlarından da açıklamalar gelmeye devam ediyor.

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Piyasa uzmanları açıklıyor

Konuya dair son açıklama ise İslam Memiş'ten geldi. Altındaki geri çekilmenin ne kadar süreceği pek çok kişi tarafından merak edilirken İslam Memiş bu dönemin kalıcı olmadığı şeklinde açıklamalar yaptı. Memiş, yaptığı açıklamada altındaki geri çekilmeyi 'dinlenme modu' şeklinde değerlendirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı, gram altın ile ilgili olarak 2025 yılı için bir de rakam verdi.