Bilmeden domuz eti yemek günah mı? Tüketenler için telafisi...

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Bilmeden domuz eti yemek günah mı?

İslam dinine göre haram olarak kabul edilmiş bir yiyeceği bilerek tüketmek günah olarak kabul edilir. Ancak bir kişi bilmeden domuz eti tükettiğinde durumu farklıdır. İslam alimleri bu tür bir durumda kişinin bilerek günaha girmediğini ve bu yüzden doğrudan bir günah işlemediğini belirtirler. Fakat bilmeden domuz eti yiyen kişi, domuz eti yediğini farkettiği anda tüketimine devam etmemeli ve tövbe etmelidir. Bilmeden yapılan bu hatanın telafisi için tövbe etmek ve yiyecekleri tüketirken daha dikkatli olmak gerekmektedir.



Bakara Suresi 173 . Ayet Tefsirinde şu şekil buyrulmuştur;



"Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgeyendir."