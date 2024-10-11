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Bilmeden domuz eti yemek günah mı? Tüketenler için telafisi...

Son günlerde gündemde olan taklit ve hileli gıda listesiyle beraber bilmeden domuz eti tüketen vatandaşların bu durumun günah olup olmadığına dair merakları artmış durumda. İslam’da haram kılınan hayvanlar arasında Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilen tek hayvan olan domuz yanlışlıkla tüketildiğinde günah mı? Tüketilince ne yapmak gerekiyor? İşte habere ilişkin merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 18:42 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 18:43
Bilmeden domuz eti yemek günah mı? Tüketenler için telafisi...

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Taklit ve hileli gıdalar listesinin açıklanmasıyla birlikte listeye her geçen gün yeni firmalar ekleniyor. Özellikle et ürünleri satan firmalarda domuz eti tespit edilmesiyle beraber konuya dair detaylar merak ediliyor. Peki bilmeden domuz eti tüketmek günah mı? Tüketilirse ne yapmak gerekiyor? İşte habere dair önemli noktalar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bilmeden domuz eti yemek günah mı?

İslam dinine göre haram olarak kabul edilmiş bir yiyeceği bilerek tüketmek günah olarak kabul edilir. Ancak bir kişi bilmeden domuz eti tükettiğinde durumu farklıdır. İslam alimleri bu tür bir durumda kişinin bilerek günaha girmediğini ve bu yüzden doğrudan bir günah işlemediğini belirtirler. Fakat bilmeden domuz eti yiyen kişi, domuz eti yediğini farkettiği anda tüketimine devam etmemeli ve tövbe etmelidir. Bilmeden yapılan bu hatanın telafisi için tövbe etmek ve yiyecekleri tüketirken daha dikkatli olmak gerekmektedir.

Bakara Suresi 173 . Ayet Tefsirinde şu şekil buyrulmuştur;

"Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgeyendir."

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Bilmeden domuz eti tüketilirse ne yapılmalı?

Domuz etini bilmeden tüketen bir kimseye dinimizde bu konuda bir ölçü vardır; eğer yenilen gıdada domuz eti olduğu kesin olarak bilinmiyorsa, bu yiyeceği tüketmenin günahı yoktur. Ancak tevbe istiğfar etmek gerekir. Yanlışlıkla domuz eti ile pişmiş bir yemeği yemek, özür sayılır ve affedilir.

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