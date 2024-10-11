6 ay vadeli kredi veren bankalar: Sıfır faizle! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat...

Yüksek faiz ler nedeniyle kredi çekemeyenler için banka lar 0 faizli kredi kampanyalarını açıkladılar. Listede hangi bankalar var ve teklifleri nasıl? İşte habere ilişkin detaylar...

Denizbank'tan yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

İşCep'ten İş Banka sı müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

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AKBANK

Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor. 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 45.000 TL'lik fırsat sunuyor.

QNB FİNANSBANK

Banka, yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı sağlıyor. Ayrıca, %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans veriyor. Öte yandan Faizsiz kredi ve taksitli nakit avans tutarları alarak toplamda 45 bin TL'lik fırsat sağlıyor.

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sağlıyor. Kredi ve taksitli nakit avans tutarı toplamda 45.000 TL'ye kadar çıkıyor.