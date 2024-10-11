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6 ay vadeli kredi veren bankalar: Sıfır faizle! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat...

Nakit ihtiyacı olan ancak yüksek faizler nedeniyle kredi çekemeyenler için bankalar 0 faizli kredi kampanyasını duyurdu. Açıklanan kampanyaya göre bankalar müşterilerine 6 ay vadeli 50 bin TL kredi imkanı sunuyor. Peki listede hangi bankalar var? İşte sıfır faizle kredi veren bankalar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 20:57 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 20:57
6 ay vadeli kredi veren bankalar: Sıfır faizle! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat...

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Yüksek faizler nedeniyle kredi çekemeyenler için bankalar 0 faizli kredi kampanyalarını açıkladılar. Listede hangi bankalar var ve teklifleri nasıl? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ING

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 15.000 TL kredi imkanı sunuyor.

İŞ BANKASI

İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

DENİZBANK

Denizbank'tan yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AKBANK

Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor. 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 45.000 TL'lik fırsat sunuyor.

QNB FİNANSBANK

Banka, yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı sağlıyor. Ayrıca, %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans veriyor. Öte yandan Faizsiz kredi ve taksitli nakit avans tutarları alarak toplamda 45 bin TL'lik fırsat sağlıyor.

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sağlıyor. Kredi ve taksitli nakit avans tutarı toplamda 45.000 TL'ye kadar çıkıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ENPARA

Banka yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli %0 faizli 35.000 TL kredi imkanı sağlıyor.

TEB

TEB yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Toplamda 50.000 TL'lik kredi fırsatı ortaya çıkıyor.

ON DİJİTAL BANKACILIK

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 15.000 TL kredi imkanı sunuyor.

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