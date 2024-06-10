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Big Boss Ne Demek? Big Boss Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

Big Boss ne demek sorusu için araştırmalar hızlandı. Son zamanlarda kullanımının artmasıyla birçok kişi bu kelimenin anlamını araştırmaya başladı. Arama motorlarına yönelen kullanıcılar konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte Big Boss kelimesi ve anlamı…

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 23:21 Güncelleme 10 Haziran 2024, 23:21
Big Boss Ne Demek? Big Boss Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

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Big Boss kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

BİG BOSS NE DEMEK?

"Big boss" genellikle bir organizasyon veya işletmedeki en üst düzey yönetici veya lideri ifade eder. Bu terim genellikle büyük şirketlerde veya kuruluşlarda kullanılır ve genellikle en yüksek yetkiye ve sorumluluğa sahip kişiyi tanımlamak için kullanılır. "Big boss" ayrıca bazen birisinin güçlü veya etkili bir şekilde liderlik yaptığı bir durumu da ifade edebilir. Örneğin, "O, bu projenin büyük patronu" gibi ifadelerde kullanılabilir.

BİG BOSS SÖZLÜK ANLAMI

Big Boss kelimesinin Türkçe karşılığı 'Büyük Patron'dur

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