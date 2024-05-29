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Hiyerarşi Ne Demek? Hiyerarşi Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Hiyerarşi ne demek sorusu için araştırmalar hızlandı. Son zamanlarda kullanımının artmasıyla birçok kişi bu kelimenin anlamını araştırmaya başladı. Arama motorlarına yönelen kullanıcılar konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte Hiyerarşi kelimesi ve anlamı…

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 01:18 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 01:18
Hiyerarşi Ne Demek? Hiyerarşi Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Hiyerarşi kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

HİYERARŞİ NE DEMEK?

Hiyerarşi, Yunanca "hieros" (kutsal) ve "archein" (yönetmek) kelimelerinden türemiş olup, bir sistem veya organizasyon içinde kişilerin, görevlerin veya birimlerin birbirine göre belirli bir düzende sıralandığı yapıyı ifade eder. Bu yapı, yetki, sorumluluk ve güç gibi unsurların belirli bir düzene göre dağıtıldığı, alt ve üst düzeylerin bulunduğu bir sistemdir.

HİYERARŞİ TDK SÖZLÜK ANLAMI

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