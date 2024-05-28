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🐑DİYANET KURBANLIK BAĞIŞ FİYATLARI 2024! Yurt içi, yurt dışı vekaletle kurban kesim ücreti kaç TL oldu?

2024 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurbanlık bağış fiyatları merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı açıklamaya göre, bu yıl kurban kesme ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için güncel fiyatlar belli oldu.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 11:21 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 11:21
🐑DİYANET KURBANLIK BAĞIŞ FİYATLARI 2024! Yurt içi, yurt dışı vekaletle kurban kesim ücreti kaç TL oldu?

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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ortaklaşa düzenlenen "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı", Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapıldı ve kurban ibadetinin önemine dair değerli bilgiler verildi.

Kurban İbadetinin Anlamı ve Önemi
Başkan Erbaş, toplantıdaki konuşmasında kurban ibadetinin, tevhid, takva ve teslimiyetin bir sembolü olduğunu vurgulayarak, bu ibadetin Allah'a olan yakınlığımızı ve itaatimizi gösteren en açık göstergelerden biri olduğunu belirtti. Kurbanın, Allah'a olan sevgimizin diğer bütün sevgilerin üstünde olduğunu gösterdiğini ve Allah yolunda neyimiz varsa feda edebileceğimizi simgelediğini ifade etti. Ayrıca, kurban ibadetinin, şükür bilinci ve karşılık beklemeden yardımda bulunma erdemini pekiştirdiğini de ekledi.

Kurbanın Toplumsal Etkisi
Başkan Erbaş, kurbanın, toplumda kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini, dayanışma ruhunu artırdığını ve sosyal adaletin tesisine katkıda bulunduğunu söyledi. Kurban ibadetinin ayrıca ümmet bilincini güçlendirdiğini ve Müslümanların birbirlerini daha yakından tanımalarına olanak sağladığını belirtti.

2024 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Programı
Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin vekaletle kurban kesim organizasyonu hakkında bilgiler veren Başkan Erbaş, bu programın, içinde bulunduğumuz yıl itibariyle yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Programa ilişkin detaylı bilgilerin il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, PTT şubeleri ve bankalar üzerinden alınabileceğini ifade etti.

Kurban Bağışı ve Kayıt Detayları
Vatandaşların, TDV'nin kurban programına www.tdv.org ve bagis.tdv.org adresleri üzerinden veya mobil bağış uygulaması kullanarak katılabileceklerini belirten Başkan Erbaş, kurban bağışlarının kolaylıkla yapılabileceği bilgisini verdi.

Ayrıca, Türkiye genelinde kurulan 1003 şubesi aracılığıyla kurban bağışı yapılabilen önemli noktalara kurban bağış stantları kurulduğunu söyledi.

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