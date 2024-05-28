🐑DİYANET KURBANLIK BAĞIŞ FİYATLARI 2024! Yurt içi, yurt dışı vekaletle kurban kesim ücreti kaç TL oldu?

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ortaklaşa düzenlenen "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı", Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapıldı ve kurban ibadetinin önemine dair değerli bilgiler verildi.
Kurban İbadetinin Anlamı ve Önemi
Başkan Erbaş, toplantıdaki konuşmasında kurban ibadetinin, tevhid, takva ve teslimiyetin bir sembolü olduğunu vurgulayarak, bu ibadetin Allah'a olan yakınlığımızı ve itaatimizi gösteren en açık göstergelerden biri olduğunu belirtti. Kurbanın, Allah'a olan sevgimizin diğer bütün sevgilerin üstünde olduğunu gösterdiğini ve Allah yolunda neyimiz varsa feda edebileceğimizi simgelediğini ifade etti. Ayrıca, kurban ibadetinin, şükür bilinci ve karşılık beklemeden yardımda bulunma erdemini pekiştirdiğini de ekledi.
Kurbanın Toplumsal Etkisi
Başkan Erbaş, kurbanın, toplumda kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini, dayanışma ruhunu artırdığını ve sosyal adaletin tesisine katkıda bulunduğunu söyledi. Kurban ibadetinin ayrıca ümmet bilincini güçlendirdiğini ve Müslümanların birbirlerini daha yakından tanımalarına olanak sağladığını belirtti.