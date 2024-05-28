🐑DİYANET KURBANLIK BAĞIŞ FİYATLARI 2024! Yurt içi, yurt dışı vekaletle kurban kesim ücreti kaç TL oldu?

Kurban İbadetinin Anlamı ve Önemi

Başkan Erbaş, toplantıdaki konuşmasında kurban ibadetinin, tevhid, takva ve teslimiyetin bir sembolü olduğunu vurgulayarak, bu ibadetin Allah'a olan yakınlığımızı ve itaatimizi gösteren en açık göstergelerden biri olduğunu belirtti. Kurbanın, Allah'a olan sevgimizin diğer bütün sevgilerin üstünde olduğunu gösterdiğini ve Allah yolunda neyimiz varsa feda edebileceğimizi simgelediğini ifade etti. Ayrıca, kurban ibadetinin, şükür bilinci ve karşılık beklemeden yardımda bulunma erdemini pekiştirdiğini de ekledi.