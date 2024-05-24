Ecmain Ne Demek? Ecmain Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

Ecmain kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

ECMAİN NE DEMEK?

Ecmain kelimesinin anlamı hepimizin, cümlemizin demektir. Ecmain kelimesinin cümle içinde kullanımıyla alakalı olarak örnek verilmesi gerekirse;

Bir kişi " Hakkımızda hayırlısı olsun." Dediği taktirde bu durumda Amin ecmain denir. Verilen bu cevabın anlamı ise; Amin cümlemizin demektir. Amin, ecmain denildiğinde; Allah duanı cümlemiz yani hepimiz için kabul etsin anlamı taşımaktadır. Bir başka ifadeyle birisi bir dua ettiği taktirde " Amin ecmain" denilir. Bu sözcükler ise " Allah duanı cümlemiz için yani hepimiz için kabul etsin" anlamına gelmektedir. Ecmain kelimesi, yapılmış olan duanın kapsama alanını genişletmek amacıyla kullanılmaktadır.

Ecmain kelimesiyle alakalı olarak verilebilecek bir başka en iyi örnek ise; Bir kişi size " Allah razı olsun" dediği taktirde siz de bu duaya karşılık olarak "Ecmain olsun " diyebilirsiniz. Böylelikle "Allah cümlemiz, hepimizden razı olsun" demiş olursunuz.