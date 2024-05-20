Vegan kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

VEGAN NE DEMEK?

"Vegan" kelimesi, genel olarak hayvansal ürünleri tüketmeyen veya hayvanlar üzerinde herhangi bir sömürüye katılmayan bir yaşam tarzını benimseyen kişileri tanımlar. Veganlar, et, süt ürünleri, yumurta gibi hayvansal kaynaklı gıdaları tüketmezler ve aynı zamanda giyim, kozmetik ve diğer ürünlerde hayvanlar üzerinde test yapılmamış veya hayvansal kaynak içermeyen ürünleri tercih ederler.

Bu yaşam tarzı genellikle hayvan hakları, çevresel etkiler ve kişisel sağlık gibi nedenlerle tercih edilir. Vegan beslenme, bitkisel gıdaların önemli bir bileşenini oluşturur ve bu da genellikle sebzeler, meyveler, baklagiller, tahıllar, tohumlar ve yemişler gibi ürünleri içerir.