Spesifik Ne Demek? Spesifik Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Spesifik kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

SPESİFİK NE DEMEK?

"Spesifik" kelimesi, bir şeyin belirli, net ve özel özelliklere sahip olduğunu ifade eder. Örneğin, "spesifik bir plan" belirli bir amaca yönelik detaylı bir planı ifade eder. "Spesifik" kelimesi genellikle bir şeyin ne olduğunu veya neyle ilgili olduğunu daha net bir şekilde ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "spesifik bir tarih", belirli bir tarihi işaret ederken, "spesifik bir konu", belirli bir konuyu işaret eder.

SPESİFİK KELİMESİ TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?