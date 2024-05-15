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Spesifik Ne Demek? Spesifik Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Spesifik ne demek sorusu için araştırmalar hızlandı. Son zamanlarda kullanımının artmasıyla birçok kişi bu kelimenin anlamını araştırmaya başladı. Arama motorlarına yönelen kullanıcılar konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte Spesifik kelimesi ve anlamı…

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 23:43 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 23:43
Spesifik Ne Demek? Spesifik Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Spesifik kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

SPESİFİK NE DEMEK?

"Spesifik" kelimesi, bir şeyin belirli, net ve özel özelliklere sahip olduğunu ifade eder. Örneğin, "spesifik bir plan" belirli bir amaca yönelik detaylı bir planı ifade eder. "Spesifik" kelimesi genellikle bir şeyin ne olduğunu veya neyle ilgili olduğunu daha net bir şekilde ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "spesifik bir tarih", belirli bir tarihi işaret ederken, "spesifik bir konu", belirli bir konuyu işaret eder.

SPESİFİK KELİMESİ TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

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