Satanist Ne Demek? Satanist Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Satanist kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

SATANİST NE DEMEK?

"Satanist" terimi, Satan'a tapınan veya Satan'ı onurlandıran bir kişiyi veya grubu tanımlar. Satanistler, kendi özgür iradeleri ve bireysel güçlerine odaklanmayı teşvik ederler. Ancak, Satanizm birçok farklı formda var olabilir ve her Satanist'in inançları farklı olabilir. Toplumda farklı tepkilere neden olabilen bir konudur.

SATANİST KELİMESİ TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?