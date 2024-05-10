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Takva Ne Demek? Takva Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Takva, İslam dini literatüründe sıkça geçen ve oldukça önemli bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçen takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı, O'nun emirlerine uygun yaşamayı ve günahlardan kaçınmayı ifade eder. Takva, bir anlamda Allah'ın hoşnutluğunu kazanma çabasıdır ve müminlerin en önemli hedeflerinden biridir.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 14:31 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 14:40
Takva Ne Demek? Takva Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Takva, İslam'ın merkezi kavramlarından biridir ve müminler için önemli bir rehberlik ilkesidir. Arapça kökenli olan "takva", Allah'a karşı gelmekten sakınma, O'nun emirlerine uygun yaşama ve günahlardan kaçınma anlamlarını içerir. Bu kavram, sadece dini ibadetlerle sınırlı kalmaz, aynı zamanda kişinin iç dünyasını ve toplumsal ilişkilerini de kapsar.

TAKVA KELİMESİNİN ANLAMI

"Takva", Arapça kökenli bir kelime olup İslam kültüründe önemli bir kavramdır. "Takva", Allah'a karşı gelmekten sakınma, doğru ve erdemli bir yaşam sürme, günahlardan kaçınma anlamına gelir. İslam inancına göre, takva sahibi olan kişi Allah'ın emirlerine uyar, günahlardan kaçınır ve erdemli bir hayat yaşar.

Takva, İslam'da hem kişisel bir sorumluluk hem de toplumsal bir ilkedir. Müslümanlar, takva sahibi olmayı ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirme, insanlarla olan ilişkilerinde dürüst ve adil olma, yardımseverlik ve merhamet gibi erdemleri hayatlarına yansıtarak gerçekleştirirler.

Takva, birçok İslam alimi tarafından sürekli bir çaba gerektiren bir kavram olarak tanımlanır. Takva sahibi olmak, her an Allah'ın huzurunda olduğunun farkında olmayı, doğruyu ve iyiliği tercih etmeyi gerektirir.

Takva, sadece dini bir kavram olmaktan öte, birçok insani erdemi de içeren bir yaşam tarzıdır. İnsanın hem kendisiyle hem de çevresiyle barış içinde olmasını, adalet ve merhametle davranmasını sağlar. Dolayısıyla, takva, kişinin manevi gelişimi için önemli bir yoldur ve Müslümanlar için hayatlarının merkezinde yer alır.

TAKVA KELİMESİ TDK SÖZLÜK ANLAMI

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