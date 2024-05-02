İstihdam Ne Demek? İstihdam Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

İstihdam kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

İSTİHDAM NE DEMEK?

"İstihdam", bir ekonominin işgücünün kullanılma durumunu ifade eden bir terimdir. Genellikle bir ülkedeki veya bir bölgedeki insanların çalışma durumunu ve iş bulma durumunu tanımlar. İstihdam, bir ülkedeki ekonomik büyüme ve refahın önemli bir göstergesi olarak kabul edilir.

İstihdam seviyeleri, işsizlik oranı, işgücüne katılma oranı gibi çeşitli ölçümlerle izlenir. Bir ekonomideki yüksek istihdam genellikle olumlu bir işaret olarak değerlendirilir çünkü insanların iş bulmaları ve gelir elde etmeleri ekonominin sağlığını yansıtır.

İSTİHDAM KELİMESİ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Bir görevde, bir işte kullanma.