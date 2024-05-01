Tevhid Ne Demek? Tevhid Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Tevhid Kelimesinin Anlamı

Tevhid, Arapça kökenli bir terim olup İslam dini içerisinde önemli bir kavramdır. "Tevhid", Allah'ın birliğini ifade eder ve İslam inancının temel prensiplerinden birini oluşturur. İslam'a göre, Allah bir ve tek olandır ve hiçbir ortağı, eşi veya benzeri yoktur.

Tevhid, "Allah'ın birliği" veya "tekliği" anlamına gelir. Bu kavram, Kur'an'ın birçok ayetinde vurgulanmıştır. Örneğin, "De ki: O Allah birdir." (Kur'an, İhlas Suresi, 1. Ayet) gibi ayetlerde Allah'ın birliği açıkça ifade edilmiştir.

Tevhid, sadece Allah'ın bir olduğunu kabul etmekle kalmaz, aynı zamanda O'na ibadet etme, O'na itaat etme ve O'na yönelme anlamını da taşır. İslam inancına göre, insanın en önemli görevlerinden biri, Tevhid inancını korumak ve yaşamak, yani Allah'a olan birliği ve sadakati korumaktır.

Tevhid inancı, İslam'ın diğer inanç ve ibadet pratiklerinin temelini oluşturur. Müslümanlar, bu inanç doğrultusunda yaşarlar ve Allah'a ibadet etmek için dualar ederler, namaz kılarlar, oruç tutarlar ve zekat gibi ibadetlerde bulunurlar.

Tevhid inancı, İslam'ın en temel ve önemli konularından biridir ve Müslümanlar için hayatlarının merkezinde yer alır. Allah'ın birliğine olan iman, Müslümanlar için ruhsal bir güç ve rehberlik kaynağıdır, onların yaşamlarını düzenler ve ahlaki değerlerini belirler.

Tevhid Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?