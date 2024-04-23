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Entelektüel Ne Demek? Entelektüel Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Entelektüel kelimesi, özellikle sosyal medya ve medya mecralarında sıkça kullanılan bir terimdir. Toplumsal konularda fikir üreten, eleştiren ve tartışan kişiler genellikle entelektüel olarak nitelendirilir. Peki, entelektüel ne demek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 23:34 Güncelleme 23 Nisan 2024, 23:34
Entelektüel Ne Demek? Entelektüel Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Entelektüel" terimi genellikle toplumsal konularda fikir üreten, eleştiren, tartışan ve genellikle akademik bir eğitim veya uzmanlık alanıyla ilişkilendirilmeyen kişileri tanımlamak için kullanılır.

ENTELEKTÜEL NE DEMEK?

"Entelektüel" kelimesi Türkçede genellikle bilgiye, kültüre ve düşünceye önem veren, genellikle entelektüel uğraşlarla ilgilenen kişiler için kullanılan bir terimdir. Bu kişiler genellikle edebiyat, felsefe, sanat, bilim gibi alanlarda derinleşmiş, düşünce üreten ve toplumsal konularda fikir sahibi olan bireylerdir.

Entelektüellerin toplum üzerinde etkileri olabilir; çünkü sahip oldukları bilgi ve düşünce gücüyle, sosyal değişim ve ilerleme üzerinde önemli bir rol oynayabilirler. Entelektüeller, farklı bakış açıları sunarak insanları düşünmeye teşvik edebilir, toplumsal sorunların çözümü için önerilerde bulunabilirler ve genel olarak bilgiye dayalı bir toplum oluşturma yolunda katkıda bulunabilirler.

ENTELEKTÜEL KELİMESİ TDK SÖZLÜK ANLAMI

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