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Kızılcık Şerbeti'ndeki hangi karaktersin? Alev mi, Pembe mi? Bu kişilik testi hangi karakter olduğunuzu ortaya çıkarıyor

İki farklı aile arasında geçen olayları konu alan Kızılcık Şerbeti dizisi'nde hangi karakteri kendinize daha çok yakın hissediyorsunuz? Kızılcık Şerbeti'yle ilgili hazırlanan kişilik testi ile dizideki hangi karakter olduğunuz ortaya çıkıyor. Hemen cevaplayın ve Kızılcık Şerbeti'ndeki gerçek karakterinizi bulun!

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 12:49 Güncelleme 21 Aralık 2023, 12:51
Kızılcık Şerbeti’ndeki hangi karaktersin? Alev mi, Pembe mi? Bu kişilik testi hangi karakter olduğunuzu ortaya çıkarıyor

Kızılcık Şerbeti'ni izleyenler buraya! Diziye kendinizi kaptırdığınızda hangi karakterde kendinizi buluyorsunuz? Bu kişilik testi sayesinde Alev mi, Pembe mi olduğunuz ortaya çıkıyor. Gelin o testi birlikte çözelim...

Biri sana dedikodu anlattığında tepkin ne olurdu?

- hemen anlat?

- dinlerdim ama sonra beni ilgilendirmez derdim

Bir arkadaşının senin arkandan konuştuğunu öğrensen ne yapardın?

- gidip kavga ederdim

- şaşırır ama tepki vermezdim

Evlenmek istediğin kişiyi ailen istemiyor. Ne yapardın?

- Ailemle mücadele ederdim

- Tamam der vazgeçerdim

Arkadaşına kargo gelse ne yapardın?

- Arkadaşıma teslim ederdim

- Açar içine bakardım yorum yapardım

Bir arkadaşının aldatıldığını öğrendin. Ne yapardın?

- Arkadaşıma hemen söylerdim

- Bilmiyormuş gibi yapardım, öğrenince de affetmesini isterdim.

Sorulara en çok ilk cevapları verdiyseniz siz Alev'siniz!

Ama tam tersi sorulara genellikle ikinci cevapları verdiyseniz siz Pembe'siniz.

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