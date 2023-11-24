Motosiklet fenomeni Oğuzhan Muslu , İstanbul'dan İzmir'e motosikletiyle uyuşturucu taşırken yakalandığı için tutuklandı. Peki, Oğuzhan Muslu kimdir , kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Muslu tutuklandı mı, suçu ne? İşte haberin detayı!

OĞUZHAN MUSLU TUTUKLANDI MI?

İzmir'de sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu'nun kullandığı motosiklet ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 şüphelinin kullandıkları araca düzenlenen operasyonda 550 gram metamfetamin ve 750 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sosyal medya hesaplarında bir milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen Oğuzhan Muslu'nun kullandığı yarış motosikleti ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları araç, düzenlenen operasyonla durduruldu.