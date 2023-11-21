Bilim dünyası şaşkına döndü! Gizemli bir olay dünyanın çekirdeğini değiştiriyor! Korkunç sona...

Çekirdek ve manto arasındaki kimyasal değişimlerin, daha önce tanımlanmış ancak tam olarak açıklanamamış olan 'E prime' katmanının oluşumuna katkıda bulunduğu düşünülüyor. Elmas-örs hücreleri kullanılarak yapılan deneyler, suyun çekirdek malzemeleriyle etkileşime girdiğini ve dış çekirdeği hidrojen açısından zengin bir filme dönüştürdüğünü gösteriyor.

Sismik Dalga Gözlemleri ve Çekirdek Filmi

Çekirdeğin tepesinde oluşan bu değiştirilmiş film, sismik dalga gözlemleriyle uyumlu olarak daha az yoğun ve daha yavaş bir sismik hız katmanıyla sonuçlanır. Bu bulgular, önceden var olan düşüncelere meydan okuyor ve Dünya'nın iç yapısı hakkında yeni bilgiler sunuyor.

Global Su Döngüsü ve Dünya'nın İç Süreçleri

Bu çalışmanın bulguları, Dünya'nın global su döngüsünün daha önce tahmin edilenden daha karmaşık olduğuna işaret ediyor. Değiştirilen çekirdek filmin derin su döngüsü üzerindeki etkileri, gezegenimizin iç süreçlerinin ne kadar iç içe geçmiş olduğunu vurguluyor.