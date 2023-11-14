Kod adı beyaz altın! Demir ve C vitamini ambarı hastalıktan eser bırakmıyor

Beyaz leblebi nohudun kavrulmasıyla elde edilen ve ülkemizde popüler olan bir atıştırmalıktır. Açlığı bastırma özelliğiyle bilinen leblebi sadece lezzetiyle değil aynı zamanda sağlık açısından sunduğu avantajlarla da ön plana çıkıyor.

Lif Bakımından Son Derece Zengin Beyaz leblebi sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini gibi önemli besinleri içermektedir. 100 gram beyaz leblebi içerisinde 357 kcal kalori bulunmaktadır. Bir avuç leblebinin içinde ise ortalama 72 kcal kalori bulunur. Beyaz leblebinin içeriğindeki yüksek lif oranı, bağırsak sağlığını olumlu yönde etkiler. Bağırsak tembelliğini ortadan kaldırarak sindirim sistemini hızlandırır. Ayrıca çinko, folat, fosfor ve magnezyum gibi kaynaklar da bulunduğundan, beyaz leblebi sindirim sistemi üzerinde olumlu bir etki yaratır.