Kod adı beyaz altın! Demir ve C vitamini ambarı hastalıktan eser bırakmıyor

Beyaz leblebi nohudun kavrulmasıyla elde edilen ve ülkemizde popüler olan bir atıştırmalıktır. Açlığı bastırma özelliğiyle bilinen leblebi sadece lezzetiyle değil aynı zamanda sağlık açısından sunduğu avantajlarla da ön plana çıkıyor.
Beyaz leblebi nohudun kavrulmasıyla elde edilen ve ülkemizde popüler olan bir atıştırmalıktır. Açlığı bastırma özelliğiyle bilinen leblebi sadece lezzetiyle değil aynı zamanda sağlık açısından sunduğu avantajlarla da ön plana çıkıyor.
Lif Bakımından Son Derece Zengin
Beyaz leblebi sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini gibi önemli besinleri içermektedir. 100 gram beyaz leblebi içerisinde 357 kcal kalori bulunmaktadır. Bir avuç leblebinin içinde ise ortalama 72 kcal kalori bulunur.
Beyaz leblebinin içeriğindeki yüksek lif oranı, bağırsak sağlığını olumlu yönde etkiler. Bağırsak tembelliğini ortadan kaldırarak sindirim sistemini hızlandırır. Ayrıca çinko, folat, fosfor ve magnezyum gibi kaynaklar da bulunduğundan, beyaz leblebi sindirim sistemi üzerinde olumlu bir etki yaratır.
Diyetin Vazgeçilmezi: Beyaz Leblebi
Beyaz leblebi diyet listelerinin favori seçeneklerinden biridir. Ara öğünlerde tüketilerek tokluk hissinin korunmasına yardımcı olur ve böylece kişi diyetini daha kolay sürdürebilir. Beslenme uzmanları, beyaz leblebinin düşük yağ içeriği sayesinde bölgesel kilo alımını önleyerek kilo vermeye katkı sağladığını belirtiyor.
Beyaz Leblebinin Sağlığa Olan Diğer Faydaları
Beyaz leblebinin sağlığa birçok faydası bulunmaktadır:
Mide Sağlığına İyi Gelir
Beyaz leblebi, midedeki asit oranını dengeleyerek mide yanması ve ekşimesine iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.
Kolesterol Seviyesini Dengeleyerek Kalp Sağlığını Destekler
Lif içeriği sayesinde beyaz leblebi, kolesterol seviyesini dengede tutarak kalp krizi ve felç gibi hastalıkların yaşanma riskini azaltır. Ayrıca, damar daralmasını önleyici bir etkiye sahiptir.
Protein İhtiyacını Karşılar
Özellikle et tüketmeyenler için günlük protein ihtiyacını karşılamak adına beyaz leblebi ideal bir tercihtir.
Kemik ve Diş Gelişimine Katkı Sağlar
Kalsiyum içeriği sayesinde beyaz leblebi, kemik sisteminin gelişimine katkı sağlar. Gelişim çağındaki çocuklar ve hamileler için önerilir. Aynı zamanda anne sütünü artırıcı özelliğe sahiptir.
Göz Sağlığını Destekler
A vitamini içeriği sayesinde beyaz leblebi, göz sağlığını korur.
Kan Basıncını Dengeler
Sodyum içeriği, kandaki basıncı dengeleyerek yüksek tansiyon gibi ciddi durumların önlenmesine yardımcı olur.
Not: Ancak her şeyde olduğu gibi, bu lezzetli atıştırmalığı dengeli ve bilinçli bir şekilde tüketmek önemlidir. Bu nedenle uzman tavsiyesi almanız gerekmektedir.