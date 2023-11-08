’Deprem olacak’ 4 Nisan, 13 Mayıs, 4 Haziran, 18 Temmuz, 24 Ağustos, 18 Eylül tarihlerinde... 2671’den geldim dedi kehanetlerini açıkladı

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Tiktok kullanıcısı Eno Alaric'in 2023 yılı için öne sürdüğü kehanetlerden bazıları çok konuşuldu. yılından geldiğini söyleyen Eno Alaric, bu yıl olacağını öne sürdüğü dünyayı değiştiren olayların bir listesini paylaştı. 6 tarihe dikkat çeken Alaric, bu yıl bir süper volkanın patlamasının olacağını ve binlerce insanın öleceğini iddia etti. İşte sosyal medya kullanıcısının tüm kehanetleri...
4 NİSAN
Eriyen buzullarda bir hıyarcıklı veba keşfedilecek, kontrol altına alınmadan önce 52 bin kişiye bulaşacak.
12 MAYIS
Mükemmel durumda bir dinozor yumurtası bulunacak, yumurtadan çıkan dinozorun ise 68-65 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da yaşamış triceratops cinsi olduğu ortaya çıkacak.
4 HAZİRAN
Okyanusun ortasında meydana gelen büyük bir deprem, Mariana Çukuru'ndan iki kat daha derin bir hendek açacak. Açıldığında nesli tükendiği sanılan birçok canlının dışarı çıkmasına neden olacak.