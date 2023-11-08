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'Deprem olacak' 4 Nisan, 13 Mayıs, 4 Haziran, 18 Temmuz, 24 Ağustos, 18 Eylül tarihlerinde... 2671'den geldim dedi kehanetlerini açıkladı

İlginç kehanetlerde bulunanların sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Tiktok kullanıcısı Eno Alaric, zaman yolcusu olduğunu ve kehanetlerinin çoğunluğunun doğru çıktığını iddia etti. Peki Eno Alaric'in kehanetleri neler? İşte 2023 hakkındaki iddiaları..

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 11:21 Güncelleme 08 Kasım 2023, 11:21
’Deprem olacak’ 4 Nisan, 13 Mayıs, 4 Haziran, 18 Temmuz, 24 Ağustos, 18 Eylül tarihlerinde... 2671’den geldim dedi kehanetlerini açıkladı

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Tiktok kullanıcısı Eno Alaric'in 2023 yılı için öne sürdüğü kehanetlerden bazıları çok konuşuldu. yılından geldiğini söyleyen Eno Alaric, bu yıl olacağını öne sürdüğü dünyayı değiştiren olayların bir listesini paylaştı. 6 tarihe dikkat çeken Alaric, bu yıl bir süper volkanın patlamasının olacağını ve binlerce insanın öleceğini iddia etti. İşte sosyal medya kullanıcısının tüm kehanetleri...

4 NİSAN

Eriyen buzullarda bir hıyarcıklı veba keşfedilecek, kontrol altına alınmadan önce 52 bin kişiye bulaşacak.

12 MAYIS

Mükemmel durumda bir dinozor yumurtası bulunacak, yumurtadan çıkan dinozorun ise 68-65 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da yaşamış triceratops cinsi olduğu ortaya çıkacak.

4 HAZİRAN

Okyanusun ortasında meydana gelen büyük bir deprem, Mariana Çukuru'ndan iki kat daha derin bir hendek açacak. Açıldığında nesli tükendiği sanılan birçok canlının dışarı çıkmasına neden olacak.

18 TEMMUZ

ABD'nin batısındaki süper volkan patlayarak gökyüzünü yoğun bir duman ve kül bulutuyla kaplayacak. ABD'nin her yerindeki patlamada ve gökyüzünü kaplayan kül ve dumanda yüzbinlerce insan ölecek.

24 AĞUSTOS

Güney Amerika'da bizimkinden çok daha ileri teknolojiye sahip eski bir uygarlık bulunacak.

18 EYLÜL

Afrika'dan gelen bir manyetik alan olacak ve o kadar güçlü olacak ki pusulalar kuzey yerine oraya yönlendirilecek."

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