’Deprem olacak’ 4 Nisan, 13 Mayıs, 4 Haziran, 18 Temmuz, 24 Ağustos, 18 Eylül tarihlerinde... 2671’den geldim dedi kehanetlerini açıkladı

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Tiktok kullanıcısı Eno Alaric'in 2023 yılı için öne sürdüğü kehanetlerden bazıları çok konuşuldu. yılından geldiğini söyleyen Eno Alaric, bu yıl olacağını öne sürdüğü dünyayı değiştiren olayların bir listesini paylaştı. 6 tarihe dikkat çeken Alaric, bu yıl bir süper volkanın patlamasının olacağını ve binlerce insanın öleceğini iddia etti. İşte sosyal medya kullanıcısının tüm kehanetleri...