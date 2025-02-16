YÖKDİL sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? 2025-YÖKDİL/1 sınav bitiş saati

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Şubat'ta gerçekleşiyor. 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na katılacak adaylar, sınavın başlangıç saati ve bitiş zamanı hakkında detayları merak ediyor. İşte 2025-YÖKDİL/1 sınavı hakkında bilgiler…
YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Saat 10.15'te başlayacak sınav için adayların en geç 10.00'a kadar sınav binalarında olması gerekiyor. Bu saatten sonra girişlere izin verilmeyecek.
Bu yıl ilk kez düzenlenecek 2025-YÖKDİL/1'de, İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından; Arapça dilinde ise yalnızca sosyal bilimler alanından sorular yer alacak.
YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Adaylar, sınavda kendilerine yöneltilen 80 çoktan seçmeli soruyu yanıtlamak için 180 dakika süreye sahip olacak. 13.15'te sona erecek sınavda, ek süre hakkı bulunan engelli adaylara ise 30 dakika ilave süre tanınacak.
YÖKDİL/1 SINAVINA KAÇ ADAY KATILIYOR?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-YÖKDİL/1 sınavına toplam 113 bin 667 adayın katılacağını açıkladı. Sınavda 16 bin 452 görevli yer alacak. Ersoy'un verdiği bilgilere göre, İngilizce fen bilimleri alanında 27 bin 111, İngilizce sağlık bilimleri alanında 44 bin 648, İngilizce sosyal bilimlerde 38 bin 730 ve Arapça sosyal bilimler alanında ise 3 bin 178 aday sınava girecek.
Ayrıca, sınav ücretinden muaf tutulan gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları arasından 821 aday bu haktan yararlandı. Sınava katılacak 321 engelli aday için de özel düzenlemeler yapıldı. Prof. Dr. Ersoy, sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi.