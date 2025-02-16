YÖKDİL sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? 2025-YÖKDİL/1 sınav bitiş saati

(Kaynak: AA)

YÖKDİL/1 SINAVINA KAÇ ADAY KATILIYOR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-YÖKDİL/1 sınavına toplam 113 bin 667 adayın katılacağını açıkladı. Sınavda 16 bin 452 görevli yer alacak. Ersoy'un verdiği bilgilere göre, İngilizce fen bilimleri alanında 27 bin 111, İngilizce sağlık bilimleri alanında 44 bin 648, İngilizce sosyal bilimlerde 38 bin 730 ve Arapça sosyal bilimler alanında ise 3 bin 178 aday sınava girecek.

Ayrıca, sınav ücretinden muaf tutulan gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları arasından 821 aday bu haktan yararlandı. Sınava katılacak 321 engelli aday için de özel düzenlemeler yapıldı. Prof. Dr. Ersoy, sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi.