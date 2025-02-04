Volvo’dan sürpriz değişiklik: Artık o modeller bu isimle satılacak

İsveç merkezli otomotiv devi Volvo, elektrikli ve hibrit araçlarının daha kolay ayırt edilebilmesi amacıyla isim değişikliğine gidiyor. Çinli Geely tarafından 2010 yılında satın alınan marka, özellikle elektrikli ve plug-in hibrit modellerinde yeniden adlandırma sürecine girdi.
Yeni İsimlendirme Nasıl Olacak?
Volvo'nun aldığı karara göre bazı modellerin isimleri şu şekilde değişecek:
Bu değişiklik, Volvo'nun elektrikli ve hibrit araçlar arasındaki farkları daha net hale getirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.
TÜRKİYE'DE DE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ UYGULANACAK
Volvo'nun küresel çapta başlattığı bu değişiklik Türkiye pazarını da etkileyecek. 2024 model araçlarda "Recharge" ifadesi kullanılmaya devam edecek, ancak 2025 model araçların isimlendirilmesinde bu ifade kaldırılacak. Böylece Volvo, elektrikli ve hibrit araçlarının daha kolay tanınmasını sağlayarak tüketici deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.