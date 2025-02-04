Volvo’dan sürpriz değişiklik: Artık o modeller bu isimle satılacak

İsveç merkezli otomotiv devi Volvo, elektrikli ve hibrit araçlarının daha kolay ayırt edilebilmesi amacıyla önemli bir karar aldı. 2010 yılında Çinli Geely’ye satılan marka, elektrikli ve plug-in hibrit modellerinde isim değişikliğine gidiyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2025 23:54 PAYLAŞ ABONE OL

İsveç merkezli otomotiv devi Volvo, elektrikli ve hibrit araçlarının daha kolay ayırt edilebilmesi amacıyla isim değişikliğine gidiyor. Çinli Geely tarafından 2010 yılında satın alınan marka, özellikle elektrikli ve plug-in hibrit modellerinde yeniden adlandırma sürecine girdi.

Fotoğraflar: X Yeni İsimlendirme Nasıl Olacak? Volvo'nun aldığı karara göre bazı modellerin isimleri şu şekilde değişecek: Elektrikli XC40 Recharge , artık EX40 olarak adlandırılacak.

, artık olarak adlandırılacak. Hafif hibrit XC40 modelleri, mevcut XC40 ismini taşımaya devam edecek.

modelleri, mevcut ismini taşımaya devam edecek. Plug-in hibrit modellerdeki "Recharge" etiketi kaldırılacak ve bu araçlar T8 olarak isimlendirilecek.

ve bu araçlar olarak isimlendirilecek. C40 Recharge modeli ise üretimden kaldırılacak ve 2026 yılında yenilenmiş versiyonuyla EC40 adıyla tekrar piyasaya sürülecek. Bu değişiklik, Volvo'nun elektrikli ve hibrit araçlar arasındaki farkları daha net hale getirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.