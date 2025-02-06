Uzmanlar açıkladı: Kilo vermek için öğle yemeğini hangi saatte yemelisiniz?

Yapılan araştırmalar, öğle yemeğini geç saatlere bırakmanın kilo verme sürecini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu. Beslenme uzmanları, vücudun metabolizma hızını koruyabilmesi için öğün saatlerinin düzenli olması gerektiğini vurguluyor.

Kilo vermek isteyenlerin beslenme alışkanlıkları üzerine yapılan araştırmalara göre, sadece ne yediğiniz değil, ne zaman yediğiniz de büyük önem taşıyor. Florida'da görev yapan diyetisyen Lena Bakovic, öğle yemeğinin kahvaltıdan dört ila beş saat sonra tüketilmesinin en ideal zaman olduğunu belirtti. Bu öneri, vücudun doğal açlık sinyallerine uyum sağlamasına yardımcı olurken, metabolizmayı da olumlu yönde etkileyebilir.

GEÇ ÖĞLE YEMEĞİ METABOLİZMAYI YAVAŞLATABİLİR

İspanyol bilim insanları tarafından yapılan ve Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, öğle yemeğini saat 16:30'da yiyenlerin kan şeker seviyeleri gün boyunca daha dengesiz oluyor ve karbonhidratları enerjiye dönüştürme süreçleri daha uzun sürüyor. Bu durum, günün ilerleyen saatlerinde ani şeker yükselmelerine neden olabilir ve akşam atıştırmalarını tetikleyebilir.

Araştırmacılar, öğle yemeğinin akşam yemeğine çok yakın bir saatte yenilmesinin bazı bireylerde akşam yemeğini atlama eğilimi yaratabileceğini ve bunun da gece atıştırmalarına yol açabileceğini ifade ediyor. Bu tür dengesiz beslenme alışkanlıklarının, vücudun enerji kullanımını etkileyerek kilo alımına sebep olabileceği belirtiliyor.

SİRKADİYEN RİTİMLER VE ÖĞÜN SAATLERİ

Bakovic, günlük yemek saatlerinin düzenli olması gerektiğini ve bu durumun vücudun biyolojik saatine uyum sağladığını belirtti. Uyku-uyanıklık döngüsünün tutarlı olmasının sağlığa olumlu etkileri olduğu gibi, yemek saatlerinin düzenli olması da vücudun metabolik süreçlerini destekleyebilir.

Gün içerisinde uzun süre aç kalmak ve düzensiz öğün saatleri, vücudun doğal dengesini bozarak metabolizmayı yavaşlatabilir. Bu nedenle, uzmanlar her gün aynı saatlerde yemek yemenin önemini vurguluyor.