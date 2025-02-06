Kadraj İkon Uzmanlar açıkladı: Kilo vermek için öğle yemeğini hangi saatte yemelisiniz?

Uzmanlar açıkladı: Kilo vermek için öğle yemeğini hangi saatte yemelisiniz?

Kilo vermek isteyenler için sadece ne yendiği değil, ne zaman yendiği de büyük önem taşıyor. Uzmanlar, öğle yemeğini belirli bir saatten sonra yemenin metabolizma hızını düşürdüğünü ve kilo kontrolünü zorlaştırdığını belirtiyor. Peki, uzmanların önerdiği en ideal öğle yemeği saati nedir?

Giriş Tarihi: 06.02.2025 18:15
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Uzmanlar açıkladı: Kilo vermek için öğle yemeğini hangi saatte yemelisiniz?

Yapılan araştırmalar, öğle yemeğini geç saatlere bırakmanın kilo verme sürecini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu. Beslenme uzmanları, vücudun metabolizma hızını koruyabilmesi için öğün saatlerinin düzenli olması gerektiğini vurguluyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

UZMANLAR, KİLO KONTROLÜ İÇİN ÖĞLE YEMEĞİ YEME ZAMANININ ÖNEMİNİ AÇIKLIYOR

Kilo vermek isteyenlerin beslenme alışkanlıkları üzerine yapılan araştırmalara göre, sadece ne yediğiniz değil, ne zaman yediğiniz de büyük önem taşıyor. Florida'da görev yapan diyetisyen Lena Bakovic, öğle yemeğinin kahvaltıdan dört ila beş saat sonra tüketilmesinin en ideal zaman olduğunu belirtti. Bu öneri, vücudun doğal açlık sinyallerine uyum sağlamasına yardımcı olurken, metabolizmayı da olumlu yönde etkileyebilir.

GEÇ ÖĞLE YEMEĞİ METABOLİZMAYI YAVAŞLATABİLİR

İspanyol bilim insanları tarafından yapılan ve Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, öğle yemeğini saat 16:30'da yiyenlerin kan şeker seviyeleri gün boyunca daha dengesiz oluyor ve karbonhidratları enerjiye dönüştürme süreçleri daha uzun sürüyor. Bu durum, günün ilerleyen saatlerinde ani şeker yükselmelerine neden olabilir ve akşam atıştırmalarını tetikleyebilir.

Araştırmacılar, öğle yemeğinin akşam yemeğine çok yakın bir saatte yenilmesinin bazı bireylerde akşam yemeğini atlama eğilimi yaratabileceğini ve bunun da gece atıştırmalarına yol açabileceğini ifade ediyor. Bu tür dengesiz beslenme alışkanlıklarının, vücudun enerji kullanımını etkileyerek kilo alımına sebep olabileceği belirtiliyor.

SİRKADİYEN RİTİMLER VE ÖĞÜN SAATLERİ

Bakovic, günlük yemek saatlerinin düzenli olması gerektiğini ve bu durumun vücudun biyolojik saatine uyum sağladığını belirtti. Uyku-uyanıklık döngüsünün tutarlı olmasının sağlığa olumlu etkileri olduğu gibi, yemek saatlerinin düzenli olması da vücudun metabolik süreçlerini destekleyebilir.

Gün içerisinde uzun süre aç kalmak ve düzensiz öğün saatleri, vücudun doğal dengesini bozarak metabolizmayı yavaşlatabilir. Bu nedenle, uzmanlar her gün aynı saatlerde yemek yemenin önemini vurguluyor.

UZUN ÖMÜR İÇİN ÖĞLE YEMEĞİNDE NE YENİR?

Beslenme uzmanları, öğle yemeğinin içeriğinin de kilo kontrolü ve sağlıklı bir yaşam için önemli olduğunu belirtiyor. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yaşlanma ve biyoloji bilimi araştırmacısı olan Dr. Valter Longo, öğle yemeğinde hafif ve besleyici yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Kuruyemiş ve meyveden oluşan öğünlerin daha sağlıklı olduğu, çünkü büyük ve ağır yemeklerin insülin seviyelerini yükseltebileceği ifade ediliyor.

Dr. Longo'nun açıklamalarına göre, öğünler arasında en az 12 saatlik bir boşluk bırakılması, hücresel yenilenmeyi sağlayan otofaji sürecini destekleyerek yaşlanmayı geciktirebilir. Otofaji, hücrelerin eski veya hasarlı kısımlarını temizleyip geri dönüştürmesine yardımcı olur ve bu da genel sağlık için oldukça faydalıdır.

KİLO KONTROLÜ İÇİN ÖĞLE YEMEĞİ SAATLERİNE DİKKAT EDİLMELİ

Uzmanlar, kilo kontrolünü sağlamak ve metabolizmayı desteklemek için öğle yemeğinin saat 12:00-13:00 arasında yenilmesini öneriyor. Geç saatlerde yemek yemek, enerji dönüşümünü zorlaştırarak kilo alımına sebep olabilirken, düzenli ve dengeli beslenme alışkanlıkları uzun vadede daha sağlıklı bir yaşam sunabilir.

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