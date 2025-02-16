TV yayın akışı: 16 Şubat Pazar günü hangi diziler ve filmler var?

15:30 Bir Gece Masalı

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

22:30 Ben Efsaneyim

13:45 Arda ile Omuz Omuza

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

(Kaynak: AA)

16 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Kral Kaybederse

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2