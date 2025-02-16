TV yayın akışı: 16 Şubat Pazar günü hangi diziler ve filmler var?

Bu akşam Atv'de "Kardelenler" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Teşkilat" dizisi izleyicileriyle buluşuyor. 16 Şubat Pazar günü yayın akışını öğrenmek isteyenler için detaylar…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
⏺ ATV: Kardelenler (yeni bölüm)
⏺ TRT 1: Teşkilat (yeni bölüm)
⏺ KANAL D: Kong: Kafatası Adası (Film)
⏺ STAR TV: Çok Güzel Hareketler 2 (yeni bölüm)
⏺ SHOW TV: Deha (yeni bölüm)
⏺ TV8: Survivor All Star-Gönüllüler (yeni bölüm)
16 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.15 Beni Böyle Sev
08.50 Bir Zamanlar İstanbul
11.45 Enine Boyuna
14.60 Bir Zamanlar İstanbul
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 3'te3
16 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Can Borcu
15:30 Bir Gece Masalı
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kardelenler
16 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo-CAn
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kong: Kafatası Adası
22:30 Ben Efsaneyim
16 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Siyah Kalp
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Bahar
15.30 Deha
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Deha
16 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr.Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Kral Kaybederse
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2