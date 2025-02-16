Kadraj İkon TV yayın akışı: 16 Şubat Pazar günü hangi diziler ve filmler var?

TV yayın akışı: 16 Şubat Pazar günü hangi diziler ve filmler var?

16 Şubat Pazar günü televizyon ekranlarında izleyicilere hitap eden birçok dizi ve filmler yer alacak. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayımlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki bu akşam TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…

Giriş Tarihi: 16.02.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 10:47
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TV yayın akışı: 16 Şubat Pazar günü hangi diziler ve filmler var?

Bu akşam Atv'de "Kardelenler" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Teşkilat" dizisi izleyicileriyle buluşuyor. 16 Şubat Pazar günü yayın akışını öğrenmek isteyenler için detaylar…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

⏺ ATV: Kardelenler (yeni bölüm)

⏺ TRT 1: Teşkilat (yeni bölüm)

⏺ KANAL D: Kong: Kafatası Adası (Film)

⏺ STAR TV: Çok Güzel Hareketler 2 (yeni bölüm)

⏺ SHOW TV: Deha (yeni bölüm)

⏺ TV8: Survivor All Star-Gönüllüler (yeni bölüm)

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

16 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.15 Beni Böyle Sev

08.50 Bir Zamanlar İstanbul

11.45 Enine Boyuna

14.60 Bir Zamanlar İstanbul

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 3'te3

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

16 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Can Borcu

15:30 Bir Gece Masalı

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kardelenler

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

16 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo-CAn

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kong: Kafatası Adası

22:30 Ben Efsaneyim

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

16 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Siyah Kalp

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bahar

15.30 Deha

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Deha

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

16 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Kral Kaybederse

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

16 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Türkiye'nin Doktorları

09.00 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

13.15 Ben Eşimi Bilmez Miyim – Yeni Bölüm

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor All Star-Gönüllüler