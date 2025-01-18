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Türkiye'de bebeklere en çok verilen isimler belli oldu! Erkeklerde Alparslan zirvede

Türkiye'de 2024 yılında 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. En çok hangi isimler kullanıldığı da ortaya çıktı. Verileri ve isimleri açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.01.2025 16:20
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Türkiye’de bebeklere en çok verilen isimler belli oldu! Erkeklerde Alparslan zirvede

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 2024 yılında 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, geçen yıl nüfus kütüklerine tescil edilen bebeklerin sayısı ile en çok tercih edilen bebek isimlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

2024 yılında 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi (Fotoğraf: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya/X)2024 yılında 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi (Fotoğraf: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya/X)

15 BİN 65 İKİZ DÜNYAYA GELDİ
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, geçen yıl 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini belirten Yerlikaya, "1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

2024 yılında 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)2024 yılında 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

BEBEKLERE EN ÇOK VERİLEN İSİMLER BELLİ OLDU
Yerlikaya, şunları kaydetti:

"En çok tercih edilen isimlere bakıldığında, kız bebeklerde Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verildi. 7 bin 554 bebeğe Asel, 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe Gökçe ismi konuldu.

2024 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)2024 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

Erkek bebeklerden ise 8 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 796'sına Göktuğ, 5 bin 34'üne Yusuf, 4 bin 878'ine Metehan, 4 bin 349'una ise Ömer Asaf ismi konuldu.

"BAHTLARI AÇIK OLSUN"
Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum."