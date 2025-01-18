Türkiye’de bebeklere en çok verilen isimler belli oldu! Erkeklerde Alparslan zirvede

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, geçen yıl nüfus kütüklerine tescil edilen bebeklerin sayısı ile en çok tercih edilen bebek isimlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

15 BİN 65 İKİZ DÜNYAYA GELDİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, geçen yıl 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini belirten Yerlikaya, "1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

2024 yılında 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

BEBEKLERE EN ÇOK VERİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"En çok tercih edilen isimlere bakıldığında, kız bebeklerde Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verildi. 7 bin 554 bebeğe Asel, 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe Gökçe ismi konuldu.