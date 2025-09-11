TMSF nedir, açılımı ne? TMSF ne zaman kuruldu, hangi görevleri yürütür?

Takvim Foto Arşiv

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU İLE YENİLİKLER

2005 yılında yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, TMSF'nin görev ve yetkilerini önemli ölçüde artırdı. Bu düzenlemeyle:

📍Sigortaya tabi mevduatın kapsamı ve tutarını belirleme yetkisi TMSF'ye verildi.

📍Risk esaslı sigorta primlerinin tarifesi, tahsil zamanı ve şekli TMSF tarafından belirlenebiliyor.

📍Katılım bankalarındaki gerçek kişi katılım fonları da TMSF güvencesi altına alındı.

TMSF'NİN GÜNCEL GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

TMSF, kamu tüzel kişiliğine sahip, idari ve mali özerkliği olan bir kurum olarak faaliyet gösteriyor. Başkan ve Kurul tarafından yönetilen TMSF, görevlerini bağımsız bir şekilde yürütüyor. Temel fonksiyonları şu başlıklar altında özetlenebilir:

📍Mevduat sigortacılığı: Bankalar tarafından karşılanamayan mevduatların sigorta kapsamında ödenmesi.

📍Banka çözümleme: Mali açıdan sorunlu bankaların yapılandırılması ve yeniden düzenlenmesi.