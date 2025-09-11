TMSF nedir, açılımı ne? TMSF ne zaman kuruldu, hangi görevleri yürütür?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye'de mevduat sahiplerinin güvenliğini sağlayan en kapsamlı kurumlardan biri olarak öne çıkıyor. Mevduat sahipleri, bankalar ve sigortayı üstlenen kurum arasında işleyen bu sistem, bankaların ödeyemediği mevduatların geri ödenmesini sağlıyor.
TARİHÇE: MEVDUATIN KORUNMASINDA İLK ADIMLAR
Türkiye'de tasarruf mevduatının korunmasına ilişkin ilk yasal adım 1933 yılında atıldı. Mevduatı Koruma Kanunu ile bankaların TCMB nezdinde tuttuğu mevduatların, üçüncü kişilerce haczedilemeyeceği hükme bağlandı. 1936'da Bankalar Kanunu ile mevduat sahiplerinin bankalardaki tasarruflarının belirli bir oranı, banka aktifindeki tüm kıymetler üzerinde imtiyazlı alacaklı kabul edildi. 1960'ta ise Bankalar Tasfiye Fonu kurularak tasfiye mekanizması oluşturuldu.
TMSF'NİN KURULUŞU VE GELİŞİMİ
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 22 Temmuz 1983 tarihinde TCMB bünyesinde tasarruf mevduatını sigorta etmek amacıyla kuruldu. 1994 ekonomik krizi sonrası TMSF'nin yetkileri genişletilerek bankaların mali yapısını güçlendirme ve gerekirse yeniden yapılandırma görevi de Fon'a verildi.
1999 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kurulmasıyla TMSF'nin temsil ve idaresi TCMB'den BDDK'ya devredildi. 2003'te Fon Kurulu'nun TMSF'nin karar organı olmasıyla kurum özerk bir yapıya kavuştu.
5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU İLE YENİLİKLER
2005 yılında yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, TMSF'nin görev ve yetkilerini önemli ölçüde artırdı. Bu düzenlemeyle:
📍Sigortaya tabi mevduatın kapsamı ve tutarını belirleme yetkisi TMSF'ye verildi.
📍Risk esaslı sigorta primlerinin tarifesi, tahsil zamanı ve şekli TMSF tarafından belirlenebiliyor.
📍Katılım bankalarındaki gerçek kişi katılım fonları da TMSF güvencesi altına alındı.
TMSF'NİN GÜNCEL GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
TMSF, kamu tüzel kişiliğine sahip, idari ve mali özerkliği olan bir kurum olarak faaliyet gösteriyor. Başkan ve Kurul tarafından yönetilen TMSF, görevlerini bağımsız bir şekilde yürütüyor. Temel fonksiyonları şu başlıklar altında özetlenebilir:
📍Mevduat sigortacılığı: Bankalar tarafından karşılanamayan mevduatların sigorta kapsamında ödenmesi.
📍Banka çözümleme: Mali açıdan sorunlu bankaların yapılandırılması ve yeniden düzenlenmesi.
📍Geri kazanım: Devlet kaynaklarının etkin kullanımı ve bankacılık sistemine kazandırılması.
📍Kayyımlık: OHAL ve diğer özel durumlarda şirketlerin yönetimi ve tasfiyesi.
📍Tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesi: 2021 itibarıyla tasfiye edilen finansman şirketlerinin işlemleri TMSF tarafından yürütülüyor.
TMSF'NİN ÖNEMİ
TMSF, özellikle kriz dönemlerinde tasarruf sahiplerinin güvenliğini sağlayarak finansal istikrarın korunmasına katkıda bulunuyor. Hem mevduat sigortacılığı hem de banka çözümleme yetkileri ile Türkiye'nin finansal altyapısında kritik bir rol üstleniyor.