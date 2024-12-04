Kadraj İkon Tiktok fenomeni dünyanın en büyük başparmağına sahip! Bu yüzden telefon bile kullanamıyor

Tiktok fenomeni dünyanın en büyük başparmağına sahip! Bu yüzden telefon bile kullanamıyor

Başparmağınızın boyu hayatınızı ne kadar etkiler? ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Jacob Pina, 5 inç uzunluğundaki başparmağıyla sosyal medyada fenomen oldu. Ancak bu sıra dışı özelliği, günlük hayatında beklenmedik zorluklar yaratıyor.

Giriş Tarihi: 04.12.2024 23:45 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 23:48
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Jacob Pina, 5 inç uzunluğundaki başparmağıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan Pina, sıra dışı özelliği sayesinde hem eğlenceli hem de zorlu bir yaşam sürüyor.

Jacob Pina

BAŞPARMAĞIYLA REKOR KIRIYOR!

Jacob Pina, başparmağını neredeyse 5 inç uzunluğuna kadar uzatabiliyor. Bu olağanüstü özelliği, başta arkadaş çevresinde dikkat çekerken, 2019'da açtığı TikTok hesabıyla milyonlara ulaştı. Bugün 2.8 milyon takipçisi bulunan Pina, başparmağını su şişeleri ve oyun konsolları gibi nesnelerle kıyasladığı videolarıyla viral oluyor.

TELEFON KULLANMAK BİLE ZOR

Jacob'ın başparmağı ona şöhret kazandırmış olsa da, günlük yaşantısında bazı zorluklar yaratıyor. Özellikle cep telefonu kullanmak, başparmağının uzunluğu nedeniyle oldukça karmaşık hale gelebiliyor. TikTok'ta paylaştığı bir videoda, parmağını kullanarak sosyal medyada gezinirken yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi. Video, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve birçok kişi bunun gerçek olup olmadığını sorguladı.

Fotoğraflar: Tiktok ( jwpina )

BU BİR SAĞLIK PROBLEMİ Mİ?

Hypermobile eklemler (hipermobilite) olarak bilinen esnek eklemler, genetik ya da bağışıklık sistemiyle ilişkili bazı rahatsızlıklarla bağlantılı olabilir. Ancak Pina, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtiyor. Ehlers-Danlos Sendromu (EDS) ya da Marfan Sendromu gibi durumlar, bu tarz esnekliğe yol açabilir.

AVANTAJLARI DA VAR

Başparmağı sayesinde Jacob, başparmak güreşlerinde yenilmez olduğunu söylüyor. Ayrıca, Xbox oyunlarında başparmağının hız ve kontrol sağladığını ifade eden Pina, "Rainbow Six Siege'de 10 sezon boyunca dünya sıralamasında ilk 10'daydım" diyerek avantajlarını paylaştı.

Jacob'ın olağanüstü başparmağı, yalnızca günlük hayata olan etkileriyle değil, aynı zamanda sosyal medyada kazandığı popülerlikle de dikkat çekiyor.

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