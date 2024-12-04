Tiktok fenomeni dünyanın en büyük başparmağına sahip! Bu yüzden telefon bile kullanamıyor

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Jacob Pina, 5 inç uzunluğundaki başparmağıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan Pina, sıra dışı özelliği sayesinde hem eğlenceli hem de zorlu bir yaşam sürüyor.

BAŞPARMAĞIYLA REKOR KIRIYOR!

Jacob Pina, başparmağını neredeyse 5 inç uzunluğuna kadar uzatabiliyor. Bu olağanüstü özelliği, başta arkadaş çevresinde dikkat çekerken, 2019'da açtığı TikTok hesabıyla milyonlara ulaştı. Bugün 2.8 milyon takipçisi bulunan Pina, başparmağını su şişeleri ve oyun konsolları gibi nesnelerle kıyasladığı videolarıyla viral oluyor.

TELEFON KULLANMAK BİLE ZOR

Jacob'ın başparmağı ona şöhret kazandırmış olsa da, günlük yaşantısında bazı zorluklar yaratıyor. Özellikle cep telefonu kullanmak, başparmağının uzunluğu nedeniyle oldukça karmaşık hale gelebiliyor. TikTok'ta paylaştığı bir videoda, parmağını kullanarak sosyal medyada gezinirken yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi. Video, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve birçok kişi bunun gerçek olup olmadığını sorguladı.