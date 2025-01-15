Tam ve öğrenci ABONMAN ücretleri ne kadar oldu 2025? Aylık akbil fiyatı kaç TL? Zamlı ücretler ne zaman geçerli olacak?

UKOME'nin onayladığı %35'lik zam sonrasında İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde önemli değişiklikler yaşandı. Yeni tarifeler 20 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacak. Zamlı fiyatlarla birlikte İstanbul'da tam bilet ücreti 27 TL, öğrenci bileti ise 13,18 TL olarak belirlendi. İşte yeni tarifelerdeki diğer değişiklikler.

Yeni tarifeye göre abonman ücretlerinde de ciddi artışlar yaşandı:

(Takvim Foto Arşiv)

Yeni Ücret Tarifesi

İBB tarafından yapılan %35'lik zam sonrası toplu taşıma fiyatlarında şu değişiklikler oldu:

Tam Bilet: 27 TL

Öğrenci Bileti: 13,17 TL

Öğretmen ve 60 Yaş Bileti: 19,33 TL