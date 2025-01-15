Kadraj İkon Tam ve öğrenci ABONMAN ücretleri ne kadar oldu 2025? Aylık akbil fiyatı kaç TL? Zamlı ücretler ne zaman geçerli olacak?

Tam ve öğrenci ABONMAN ücretleri ne kadar oldu 2025? Aylık akbil fiyatı kaç TL? Zamlı ücretler ne zaman geçerli olacak?

İstanbul'da toplu taşıma fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. Bugün yapılan açıklama ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldığını duyurdu. Bu zammın ardından tam abonman, metrobüs, otobüs, tam ve öğrenci bilet fiyatlarında değişiklikler oldu. İstanbul'daki milyonlarca vatandaş, özellikle tam abonman fiyatındaki artışı merakla araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:34
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Tam ve öğrenci ABONMAN ücretleri ne kadar oldu 2025? Aylık akbil fiyatı kaç TL? Zamlı ücretler ne zaman geçerli olacak?

UKOME'nin onayladığı %35'lik zam sonrasında İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde önemli değişiklikler yaşandı. Yeni tarifeler 20 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacak. Zamlı fiyatlarla birlikte İstanbul'da tam bilet ücreti 27 TL, öğrenci bileti ise 13,18 TL olarak belirlendi. İşte yeni tarifelerdeki diğer değişiklikler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Abonman Ücretleri 2025

Yeni tarifeye göre abonman ücretlerinde de ciddi artışlar yaşandı:

Tam Abonman: 2.118 TL

Öğrenci Abonman: 381,37 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yeni Ücret Tarifesi

İBB tarafından yapılan %35'lik zam sonrası toplu taşıma fiyatlarında şu değişiklikler oldu:

Tam Bilet: 27 TL

Öğrenci Bileti: 13,17 TL

Öğretmen ve 60 Yaş Bileti: 19,33 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Metrobüs Tam Bilet: 40,068 TL

Marmaray Tam Bilet: 59,76 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Metrobüs Öğrenci Bileti: 13,17 TL

Metrobüs Öğretmen ve 60 Yaş Bileti: 21,97 TL