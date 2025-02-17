Kadraj İkon Survivor’da dün akşam kim elendi? 16 Şubat Survivor All Star’da dokunulmazlığı kazanan takım…

Survivor’da dün akşam kim elendi? 16 Şubat Survivor All Star’da dokunulmazlığı kazanan takım…

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışmasında dün akşam adaya bir kişi veda etti. Peki 16 Şubat tarihinde Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte elenen yarışmacı…

Giriş Tarihi: 17.02.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 08:54
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Survivor’da dün akşam kim elendi? 16 Şubat Survivor All Star’da dokunulmazlığı kazanan takım…

16 Şubat Pazar günü TV8 ekranlarında eleme oyunu gerçekleşti. Adaya veda etmemek için mücadele eden yarışmacılar Sema, Serenay, Sevgi ve Meryem oldu. Düellonun sonunda bir isim Survivor yarışmasına veda ederken, eleme sonrası dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki dün akşam Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim!

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta All Star ünlüler takımı, üç dokunulmazlık oyununu kaybederek eleme potasına üç isim gönderdi: Meryem, Sema ve Serenay. Gönüllüler takımında ise eleme adayı olarak Sevgi İme belirlendi. Haftanın düellosunda bu dört yarışmacı, adada kalabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

SURVIVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Düello mücadelelerinin sonunda Survivor'dan elenen isim Serenay oldu.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

16 ŞUBAT SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun galibi All Star (Kırmızı Takım) oldu.