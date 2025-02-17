Survivor’da dün akşam kim elendi? 16 Şubat Survivor All Star’da dokunulmazlığı kazanan takım…

16 Şubat Pazar günü TV8 ekranlarında eleme oyunu gerçekleşti. Adaya veda etmemek için mücadele eden yarışmacılar Sema, Serenay, Sevgi ve Meryem oldu. Düellonun sonunda bir isim Survivor yarışmasına veda ederken, eleme sonrası dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki dün akşam Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim!

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta All Star ünlüler takımı, üç dokunulmazlık oyununu kaybederek eleme potasına üç isim gönderdi: Meryem, Sema ve Serenay. Gönüllüler takımında ise eleme adayı olarak Sevgi İme belirlendi. Haftanın düellosunda bu dört yarışmacı, adada kalabilmek için kıyasıya mücadele edecek.