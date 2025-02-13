Şule Yazar kimdir, ne iş yapıyor? İbrahim Tatlıses’in akrabası mı?

Şule Yazar, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski menajeridir. Son dönemde, sanatçının kendisine yönelik tehditlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Peki Şule Yazar ile İbrahim Tatlıses ile bağı ne?
İBRAHİM TATLISES İLE ŞULE YAZAR OLAYI NEDİR?
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, sanatçının kendisini tehdit ettiğini, psikolojik şiddet ve mobbing uyguladığını öne sürerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Şule Yazar, yaşanan süreci anlatırken, "Olayın buraya gelmesini istemezdim. Eşim ve çocuklarımı korumak ve bana yapılanları belgelendirmek amacıyla bu adımı atmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu. Yazar, hamilelik öncesi başlayan ve giderek artan baskılarla karşılaştığını, şiddetin azalma yerine daha da büyüdüğünü söyledi.
Ayrıca, tehditlerin üstü kapalı şekilde yapılmaya devam ettiğini belirten Yazar, deliller, şahitler ve ispatlarla ilerlediklerini ifade etti. Ailesine yönelik küfürlü konuşmalar ve psikolojik baskıların etkisiyle büyük bir çöküntü yaşadığını vurgulayan Yazar, "Bu olaylar yüzünden 4 buçuk ayda sütten kesildim" diyerek yaşadığı zorlukları dile getirdi.
Avukatı Serkan Onukar ise, "Şule Hanım çok sabretti. Ancak bu eylemler daha büyük boyutlara ulaştı ve artık şikayette bulunmak zorunda kaldık" dedi. Onukar, olayla ilgili tanıkların ve delillerin titizlikle toplandığını belirterek, sürecin sulh yoluyla çözülmesini temenni ettiğini ancak yargı sürecinin de takipçisi olacaklarını vurguladı.
ŞULE YAZAR KİMDİR?
Şule Yazar, İzmir'de yaşayan bir iş insanıdır ve uzun yıllar boyunca ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in menajerliğini yapmıştır. Tatlıses'in iş hayatında önemli görevler üstlenen Yazar, sanatçının organizasyonel süreçlerini yönetmiş ve iş planlamalarını yapmıştır. Aynı zamanda Tatlıses'in şirketlerinde genel müdürlük görevini de yerine getiren Yazar, sanatçının kariyerine önemli katkılarda bulunmuştur.