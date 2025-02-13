Şule Yazar kimdir, ne iş yapıyor? İbrahim Tatlıses'in akrabası mı?

İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, ünlü sanatçının kendisine tehditte bulunduğunu ve mobbing ile psikolojik şiddet uyguladığını öne sürerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Peki Şule Yazar kimdir, ne iş yapıyor? İşte İbrahim Tatlıses ile Şule Yazar olayı hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 13.02.2025 15:17 PAYLAŞ ABONE OL

Şule Yazar, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski menajeridir. Son dönemde, sanatçının kendisine yönelik tehditlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Peki Şule Yazar ile İbrahim Tatlıses ile bağı ne?

(Kaynak: AA) İBRAHİM TATLISES İLE ŞULE YAZAR OLAYI NEDİR? Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, sanatçının kendisini tehdit ettiğini, psikolojik şiddet ve mobbing uyguladığını öne sürerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Şule Yazar, yaşanan süreci anlatırken, "Olayın buraya gelmesini istemezdim. Eşim ve çocuklarımı korumak ve bana yapılanları belgelendirmek amacıyla bu adımı atmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu. Yazar, hamilelik öncesi başlayan ve giderek artan baskılarla karşılaştığını, şiddetin azalma yerine daha da büyüdüğünü söyledi.