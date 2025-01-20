Squid Game Dalgona şekeri: Diziden sofralara gelen tatlı tarifi

Squid Game dizisinde yarışmacıları terleten şeker kalıbı oyunu, izleyenlere nostalji yaşattı. Bu oyunda kullanılan Dalgona şekeri, evde denemek isteyenler için mükemmel bir tarif sunuyor. Sadece şeker ve karbonat ile hazırlanan bu tatlıyı yapmak oldukça kolay!
Netflix'in fenomen dizisi Squid Game, yalnızca etkileyici hikayesiyle değil, içeriğinde yer alan oyunlarla da izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Bu oyunlardan biri olan şeker kalıbı oyunu, hem heyecanı hem de eğlencesiyle hafızalara kazındı. Dizi hayranlarının favori sahneleri arasına giren bu oyunda kullanılan şeker ise gündelik hayatta kolayca hazırlanabilen bir lezzet. Peki, Squid Game'in ünlü şekeri olan Dalgona Şekeri nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...
Squid Game, maddi sıkıntılar çeken 456 kişinin 45,6 milyar won değerindeki büyük ödül için hayatlarını riske atarak yarıştığı bir hikayeyi anlatıyor. Yarışmacılar, çocuk oyunları oynayarak hayatta kalmaya çalışırken, kaybedenler ölümle yüzleşiyor. Bu oyunlardan biri olan şeker kalıbı oyunu, izleyicilere nostalji yaşatırken, yarışmacılara büyük bir gerilim sunuyor. Bu oyunda verilen şekerden figürler, belirli bir süre içinde kırılmadan çıkartılmak zorunda. Başarısız olanlar, oyunu kaybediyor.
DALGONA ŞEKERİ NASIL YAPILIR?
Bu özel şekerin yapımı oldukça basit ve yalnızca iki malzeme gerektiriyor. İşte malzemeler ve adım adım tarif:
5 yemek kaşığı şeker
½ silme çay kaşığı karbonat
HAZIRLIK AŞAMALARI
Şekeri Eritin: Şekeri bir tavaya alın ve altını açın. Şeker eriyene kadar kaşık kullanmadan tavayı hafifçe sallayarak ısıyı eşitleyin. Karışımın topaklanmaması için sabırlı olun.
Karbonatı Ekleyin: Şeker tamamen eridiğinde bir spatula yardımıyla karıştırın ve karbonatı ekleyin. Bu işlem, şekerin kabarmasını sağlayacaktır.
Şekil Verin: Karışımı hemen yağlı kağıt üzerine yuvarlak şekilde dökün. Ardından, düz bir bardak altı ile hafifçe bastırarak yüzeyi düzleyin.
Kalıplarla Şekillendirin: Şekerin üzerine kurabiye kalıplarıyla baskı yaparak figürler oluşturun.
Soğutun ve Servis Edin: Şeker tamamen soğuduktan sonra, dikkatlice kalıplardan çıkararak servise hazır hale getirin.
TARİFİN PÜF NOKTALARI
Şekeri karıştırırken dikkatli olun; karbonatın hızlı karışması önemlidir.
Şekeri döktüğünüz yüzeyin ısıya dayanıklı ve pürüzsüz olmasına özen gösterin.
Figürlerin düzgün olması için kurabiye kalıplarını hızlı bir şekilde kullanın, çünkü şeker kısa sürede katılaşır.
NOSTALJİ VE EĞLENCEYİ BİR ARAYA GETİREN BİR LEZZET
Squid Game'in şeker oyunu, birçok kişiye çocukluk yıllarındaki basit ama eğlenceli anıları hatırlattı. Dalgona şekeriyle siz de hem tatlı bir atıştırmalık hazırlayabilir hem de sevdiklerinizle keyifli bir oyun oynayabilirsiniz. Özellikle çocukların ilgisini çekecek bu tarif, basitliğiyle de mutfağınızda sık sık yer alabilir.