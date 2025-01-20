Squid Game Dalgona şekeri: Diziden sofralara gelen tatlı tarifi

Squid Game dizisinde yarışmacıları terleten şeker kalıbı oyunu, izleyenlere nostalji yaşattı. Bu oyunda kullanılan Dalgona şekeri, evde denemek isteyenler için mükemmel bir tarif sunuyor. Sadece şeker ve karbonat ile hazırlanan bu tatlıyı yapmak oldukça kolay!

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SQUİD GAME DALGONA ŞEKERİ: DİZİDEN SOFRALARA GELEN TATLI TARİFİ

Netflix'in fenomen dizisi Squid Game, yalnızca etkileyici hikayesiyle değil, içeriğinde yer alan oyunlarla da izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Bu oyunlardan biri olan şeker kalıbı oyunu, hem heyecanı hem de eğlencesiyle hafızalara kazındı. Dizi hayranlarının favori sahneleri arasına giren bu oyunda kullanılan şeker ise gündelik hayatta kolayca hazırlanabilen bir lezzet. Peki, Squid Game'in ünlü şekeri olan Dalgona Şekeri nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

SQUİD GAME'İN KONUSU VE ŞEKER KLİBI OYUNUNUN ÖNEMİ

Squid Game, maddi sıkıntılar çeken 456 kişinin 45,6 milyar won değerindeki büyük ödül için hayatlarını riske atarak yarıştığı bir hikayeyi anlatıyor. Yarışmacılar, çocuk oyunları oynayarak hayatta kalmaya çalışırken, kaybedenler ölümle yüzleşiyor. Bu oyunlardan biri olan şeker kalıbı oyunu, izleyicilere nostalji yaşatırken, yarışmacılara büyük bir gerilim sunuyor. Bu oyunda verilen şekerden figürler, belirli bir süre içinde kırılmadan çıkartılmak zorunda. Başarısız olanlar, oyunu kaybediyor.