Megakentte günlerdir devam eden yağışların ardından vatandaşlar tarafından bugünkü baraj doluluk oranları merak ediliyor ve sorgulanıyor. Peki, yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi? Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar barajları yüzde kaç doluluk seviyesini gördü? İşte İSKİ 18 Şubat baraj doluluk oranları...

(İSKİ)

Bugün barajlar ne kadar doldu?

Megakentte günlerdir devam eden yağışların ardından 18 Şubat 2025 tarihli genel baraj doluluk oranı İSKİ tarafından %66.01 olarak kaydedildi.