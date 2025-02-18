Kadraj İkon Sağanak yağış barajlara yaradı! 18 Şubat'ta barajlar ne kadar doldu?

Sağanak yağış barajlara yaradı! 18 Şubat'ta barajlar ne kadar doldu?

Megakentte günlerdir devam eden yağışların ardından vatandaşlar tarafından bugünkü baraj doluluk oranları merak ediliyor ve sorgulanıyor. Peki, yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi? Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar barajları yüzde kaç doluluk seviyesini gördü? İşte İSKİ 18 Şubat baraj doluluk oranları...

Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:06 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:09
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Sağanak yağış barajlara yaradı! 18 Şubat’ta barajlar ne kadar doldu?

Megakentte günlerdir devam eden yağışların ardından vatandaşlar tarafından bugünkü baraj doluluk oranları merak ediliyor ve sorgulanıyor. Peki, yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi? Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar barajları yüzde kaç doluluk seviyesini gördü? İşte İSKİ 18 Şubat baraj doluluk oranları...

(İSKİ)(İSKİ)

Bugün barajlar ne kadar doldu?

Megakentte günlerdir devam eden yağışların ardından 18 Şubat 2025 tarihli genel baraj doluluk oranı İSKİ tarafından %66.01 olarak kaydedildi.

(İSKİ)(İSKİ)

BARAJ DOLULUK ORANLARI - 18 ŞUBAT 2025

Alibey: 53,69

Büyükçekmece: 63,91

(İSKİ)(İSKİ)

Darlık: 63,18

Elmalı: 94,21

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Istrancalar: 100

Kazandere: 79,49

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Pabuçdere: 61,31

Sazlıdere: 50,99

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Terkos: 68,91

Ömerli: 72,19